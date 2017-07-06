Как украинской компании построить бизнес в Иране и ОАЭ

CMS Group — украинская независимая группа рекламных агентств. Мы, наверное, шли стандартным путем для украинского бизнеса: до 2014 развивали бизнес в России и Казахстане, после конфликта с Россией — возможностей и желания работать в этой стране не стало, а в Казахстане как раз в это время произошла резкая девальвация тенге и сужение потребительского и рекламного рынка.

Как и многие украинские компании, мы стали смотреть на дальнее зарубежье. Сначала, конечно, на Европу. В Европе мы натолкнулись на сильно конкурентный рынок, где все привыкли работать со своими. Пробиться, конечно, можно, но времени, усилий и денег пришлось бы потратить много.

Стали смотреть в другие стороны и методом исключения остановились на Ближнем Востоке: США далеко, конкурентно и дорого, Китай и Юго-Восточная Азия — много региональной специфики, непонятно, а вот Ближний Восток — не так далеко и украинские компании на нем достаточно конкурентные, особенно в Иране. В итоге в прошлом году мы открыли офисы в Дубае и Тегеране.

Особенности национальной рекламы в Иране

Рекламный рынок Ирана примерно в пять раз больше украинского. При этом там полноценно не представлена ни одна международная рекламная группа. По ощущениям, развитие рынка отстает от нашего лет на 10.

На рынке есть ограничения в основном юридического характера. Реклама в Иране относится к "информации" и контролируется государством. Для открытия рекламного агентства нужно получить лицензию.

Есть масса валютных ограничений. Также по закону контроль над компанией должен принадлежать местному инвестору. Нам повезло, что один из наших давних знакомых-рекламщиков согласился поехать туда возглавлять офис. Еще больше повезло в том, что он знает фарси, так как английский там не очень распространен.

Юридическое название компании в Иране должно состоять минимум из трех слов на фарси. Мы зарегистрированы под названием "Сима (изображение, в т. ч. ТВ) Гузине (опция) Мона (нечто длящееся, вечное)". Из начальных букв данного названия образуется название бренда, под которым мы работаем в Иране — Sigma.

Задумывая бизнес на иранском рынке, мы, в первую очередь, ориентировались на медийное направление. Реалии же заставили скорректировать стратегию. Особенность рынка такова: заказчик выделяет некий бюджет на ТВ и/или диджитал продвижение бренда. Что именно, какой материал, баннер или ТВ-ролик агентство будет продвигать — это проблема агентства. То есть креативные материалы создаются "в нагрузку", в рамках бюджета на медиа.

Мы сразу отказались следовать такому правилу: с первым же заказчиком обсудили, что креатив — дело важное. Собрали 100% иранскую команду для съемок ТВ-ролика и предложили высокое качество креатива. Стратегия сработала. Иранские бизнесмены, как, впрочем, и украинские, доверяют опыту и знаниям экспатов. Для съемок следующих роликов мы привлекли команду из Украины, чтобы добиться еще более высоких результатов.

Особенности национальной рекламы в Дубае

Дубай же — это большой бизнес-хаб, который можно рассматривать в разных приближениях: как деловую столицу ОАЭ, региона GCC (стран Персидского залива, среди которых самая крупная — это Саудовская Аравия), региона стран Ближнего Востока и даже региона MENA (Middle East and Northern Africa). Там отличный бизнес-климат, хорошее отношение к Украине, нет налогов и валютных ограничений.

Рынок там намного более конкурентный и нужно искать ниши, где развиваться, в отличие от Ирана, где можно предлагать стандартный набор наших услуг.

Ниши в Дубае в основном связаны с новыми технологическими решениями в области рекламы. Как это ни странно, в некоторых аспектах рынок не очень развит и есть большой потенциал для роста, например в e-commerce.

Бизнес в ОАЭ можно строить на двух основах: первая — это украинские клиенты, которым там нужно маркетинговое продвижение; вторая — это местные клиенты.

На рынке ОАЭ у нас, как и у других украинских компаний, есть два преимущества. Первое — это цена на работы, где требуется творчество, хотя бы минимальное. Интересно, что в Украине нарисовать рекламный баннер стоит дешевле всего в мире. Если до девальвации гривны в 2014-2015 индийцы и малазийцы могли конкурировать по цене, то сейчас уже нет. Украинский интеллектуальный труд действительно самый дешевый. Второе — это технологические решения в области рекламы. Тут есть ниши, где у нас хорошие позиции. Например, опыт в продвижении интернет торговли с помощью программ партнерского маркетинга.