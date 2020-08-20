Про виклики нової реальності та політ до мріїї

І не завжди звертаються до learnings, тобто практик, досвіду та можливостей, які щойно з'являються і які неодмінно знадобляться у майбутньому. Виклики є завжди, вони випробовують команду на міцність, а лідерів на зрілість. Виклики загартовують команду, роблять її сильнішою та мудрішою. Лише однодумці можуть протистояти викликам, долати кризу і йти вперед.

Я розповім історію про надзвичайну команду, яка протистоїть викликам та турбується про суспільство, досягає бізнес-результатів та святкує перемоги. Це історія про команду "Кока-Кола", що змінює світ на краще.

Уже багато років у нас існує підхід Fly to the Dream ("Летимо до мрії"), коли команда має спільну мету, знає, як її досягти, та розуміє, що внесок кожного є критично важливим. Підхід базується на трьох елементах: відповідальність за все, що ми робимо, співпраця та досягнення найвищого результату. Саме ці три складові у поєднанні надають мрії крила!

З перших днів нової реальності ми ухвалили план дій для максимального захисту здоров'я співробітників задля безперервного продовження поставок нашої продукції. Кожен мав свою роль у цьому плані, саме тому були запроваджені безпрецедентні заходи захисту наших колег "на передовій" — тих, хто щодня працює із замовниками, на виробництві і в логістиці.

Офісних співробітників ми максимально перевели на роботу з дому або на позмінний графік роботи. Офлайн-зустрічі перевели в онлайн. Ми запровадили температурний скринінг, посилили дезінфекцію, змінили підходи щодо роботи кафе на заводі та корпоративного трансферу.

Виклики загартовують команду, роблять її сильнішою та мудрішою

У складні часи своєчасне інформування є запорукою зменшення впливу чинників, що пригнічують емоційний стан та залученість персоналу. Тому ми приділили особливу увагу каналам внутрішньої комунікації, додатково запустили інформаційний Telegram-канал та гарячу лінію для співробітників. Ми намагаємося підтримувати позитивний настрій та тримати тісний зв'язок із колегами через низку різноманітних заходів: психологічні рекомендації, фітнес-поради та заняття, майстер-класи для дітей співробітників тощо. Крім того, колеги залюбки беруть участь у волонтерських проєктах компанії. Один з них — робота на урядовій гарячій лінії з питань COVID-19. Так, 17 наших добровольців два місяці працювали операторами урядового контактного центру із збереженням заробітної плати. Вони опрацювали 63% усіх вхідних дзвінків, віддавши проєкту 1,5 тисячі волонтерських годин та надавши професійну допомогу 2,5 тисячам співвітчизників.

Від перших тижнів карантину ми вирішили посилити нашу онлайн- та діджитал-складову. Окрім онлайн-зустрічей та використання віддаленої роботи у Coca-Cola HBC перейшли на онлайн-навчання, запропонувавши працівникам курси, які розміщені на внутрішній платформі e-boosters. Ще більшої "віртуальності" зазнали й наші програми з розвитку талантів — розвивальні сесії та модулі також проходять онлайн. Цього року ми вперше провели захист проєктів дистанційно: хвилювалися як учасники, так і комісія, але усі впоралися і захистили свої проєкти. Нові часи — новий досвід, який варто використовувати й надалі.

Декілька років тому ми запровадили довгострокову Програму з розвитку талановитої молоді Rise Management Trainee, яка спрямована на зростання майбутніх лідерів. Ця програма також перейшла в онлайн-режим, що стало навіть зручніше.

Ще один привід для гордості — Програма стажування Internship, яка підтримує залучення та розвиток студентів і готує їх стати фахівцями у різних сферах. Ми не скасували програму через карантин і продовжили її онлайн, що дало змогу залучити набагато більше молодих талантів з різних куточків країни та світу! Понад 100 учасників відвідали сесії і вебінари, вони виконували креативні завдання та вирішували складні бізнес-кейси, змагаючись командами. #Cokeonline став проривом цього року та ще раз довів, що виклики — це можливості, які ми використовуємо на повну!

Ми змінили технічну складову підбору персоналу і використовуємо сучасні платформи Microsoft Teams, HireView та багато іншого. Рекрутмент-команда активно застосовує гейміфікацію для зручності кандидатів та пришвидшення процесів.

Нова реальність показала нам, що навіть гуртування команди може проводитися онлайн. Може, це трохи незвично, але цілком можливо. Наша команда — це не тільки колеги, це набагато більше, це — родина. Одна команда — одна сім'я. Ми, як і члени родини, підтримуємо одне одного у складні часи, не дивимося назад, а разом ідемо вперед, змінюючи наш світ на краще. Ми готові до нової реальності та відкриті до змін, як ніколи раніше.

Ми впевнені, що лише разом зможемо подолати усі випробування та стати сильнішими. Адже у нас є мрія і натхнення її досягати знову і знову.