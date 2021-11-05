Продуктова модель та цифровізація. Як побудувати EdTech-бізнес

Коли я працював в компанії ЛУН, то вважав, що нерухомість — досить консервативна сфера. До нас інновацій там було зовсім мало. Згодом ЛУН став однією з перших технологічно-просунутих компаній на українському ринку нерухомості.

Зараз я розумію, що в освіті все ще більш консервативно і традиційно.

Лектор читає матеріал, студенти слухають, переказують, роблять домашні завдання, отримують оцінку. Все, як і сотню років тому. А з якими труднощами в традиційних навчальних закладах освоювали Zoom і інші цифрові сервіси, ми всі спостерігали півтора року. Багато питань не вирішено і зараз.

Мені подобається сфера освіти, вона справжня, чесна, в ній відчувається життя.

Але часи змінилися. Ми адаптувалися до обмежень карантину і зрозуміли, що ефективно працювати і вчитися можна й онлайн. І закінчення пандемії не поверне ситуацію назад. Онлайн зручний. Як мінімум, він економить час і бензин. А нетворкінг можна влаштувати собі самостійно з друзями і колегами в кафе і на івентах.

Зробили стрибок і технології. За даними HolonIQ, аналітичної компанії у сфері EdTech, обсяг світового ринку EdTech у 2020 році склав $227 млрд і збільшуватиметься в середньому на 16% щороку. Тож у 2025 році він досягне $404 млрд.

У найближчі 10 років сфера освіти зміниться кардинально. Сучасний освітній продукт повинен бути EdTech-продуктом: цифровим і кастомізованим.

Ми збираємося зробити технологічний переворот, з'єднати освіту з технологіями. І я знаю, що з моїм досвідом в ІТ-компанії та з освітнім багажем Проджектора, ми можемо сильно просунути ринок.

Крок 1 — Розробити освітній IT-продукт для Ed2C

В онлайн-навчанні все зав'язано на інтерфейсі, сервісах та їхній інтеграції.

Тож, щоб побудувати EdTech-компанію, треба розробити освітній IT-продукт і створити цифрову екосистему.

Поясню на прикладі. У Проджекторі, як в будь-якому інституті, є бібліотека. Тільки не та, всім знайома зі студентства, з читальними залами, а сучасний цифровий сервіс з відеоконтентом за різними тематиками. Зараз ми працюємо над тим, щоб у кожного студента там був свій цифровий профіль, в якому зберігалася б уся історія навчання — лекції, нотатки, домашні роботи, фідбек від викладачів, виконані проєкти.

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Або інший — зараз ми вже переводимо частину роботи з кураторами курсів у чат-боти. Це зручно і допомагає пришвидшити багато процесів.



Якщо говорити про глобальний технологічний ринок, то наш продукт — не інновація в чистому вигляді. Винаходити велосипед немає сенсу. І Zoom також. Ми беремо те, що вже працює в інших сферах, з'єднуємо зі своїми розробками і отримуємо новий цифровий продукт.

Крок 2 — Перейти на продуктову модель

Правильній EdTech-компанії потрібна правильна організаційна модель.

Раніше Проджектор працював за сервісною моделлю. Були звичайні відділи — дизайнери, копірайтери, клієнт-менеджери та ін. І кожен відділ працював над кількома проєктами одночасно.

За останні п'ять місяців ми перебудували всі операційні процеси і переводимо бізнес на продуктову модель.Тепер кожна команда працює над окремим продуктом і повністю закриває весь функціонал по ньому. Є команда факультету Х, команда факультету У, команда бібліотеки, команда видання Telegraf.design та інші — на чолі з продакт-менеджерами. Зараз в Проджекторі працюють 7 таких команд, а в наступному році плануємо створити понад 10.

Крім того, кожен продукт тепер — окрема бізнес-одиниця зі своєю дохідною та видатковою частиною. Тож кожна команда зацікавлена, щоб її продукт ріс якісно та кількісно.

З таким ІТ-підходом масштабуватися простіше і кожному окремому продукту, і всій компанії.

І хоча на українському ринку таких компаній небагато, але EdTech — це така ж ІТ-компанія, як й інші. Поки що всі тільки починають до цього звикати.

Крок 3 – Цифровізувати Ed2B-напрямок

Коли я викладав у Проджекторі на курсі з продакт-менеджменту, мені в особисті нескінченно сипалися прохання порадити фахівця для найму. А коли я потрапив всередину компанії, то зрозумів, що на тих даних про студентів та їхні скіли, які накопичуються за час навчання, можна створити новий напрямок бізнесу.

Так народилася ідея Ed2B (Education to Business), яка складається з кількох масштабних частин. Одна из них — кар'єрний IT-сервіс, який ми зараз розробляємо. Він буде співвідносити вимоги вакансій компаній-партнерів зі скілами випускників. Фішка в тому, що оцінювати навички та вміння будуть не тільки самі здобувачі, але й викладачі, які їх навчали протягом, наприклад, року. І знають про кожного дуже багато: в чому він по-справжньому крутий, які ролі в проєктах йому вдаються найкраще, як будує відносини з колегами та ін.

Імовірність, знайти через такий сервіс відповідного кандидата на вакансію набагато вища, ніж через звичайний сервіс з працевлаштування. Для мене дивно, чому всі навчальні заклади не пропонують такі послуги.

В майбутньому ми плануємо створювати з бізнесами довгострокові партнерства. Наприклад, компанія може підтримувати якийсь конкретний факультет, тим самим розвиваючи ринок в своїй сфері. А також мати можливість зробити офер талановитим студентам раніше за інших роботодавців. Це хороший профіт при ринку здобувача. Я сам, коли працював у ЛУН і викладав в Проджекторі, намагався встигнути першим забрати на роботу випускників з потрібними скілами.

Зараз кар'єрний сервіс на етапі MVP. Ми робимо пілот з декількома компаніями. Коли протестуємо і назбираємо досвід, якого у нас поки мало, то повноцінно вийдемо на ринок.

Олександр Іванов, CPO&COO Projector Creative&Tech Online Institute





