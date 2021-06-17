"Продуктовый ритейл Украины способен вырасти в три раза", — Сергей Войцеховский, КОЛО

Член совета директоров BGV Group и соучредитель сети КОЛО Сергей Войцеховский во время первого дня выставки RAU Expo 2021 рассказал о нынешних трендах в продуктовом ритейле и планах по развитию сети.

Delo.ua пересказывает главные тезисы выступления.

Подпишитесь на канал DELO.UA

▶️ Нынешний тренд в продуктовом ритейле — это удобство совершать покупки, второй — люди больше предпочитают кушать, чем покупать продукты, третий — рост электронной коммерции и диджитализации.

▶️ В Польше на один магазин самообслуживания приходится 3,5-4 тысяч жителей, а в Украине — около 10 тысяч. Украинский рынок продуктового ритейла имеет потенциал роста в три раза по сравнению с соседней страной.

▶️ Когда сеть начала работать в Одессе, в первую очередь в компании отталкивались от таких факторов, как активность застройки жилых массивов и развитие туризма. Также в Одессе очень ярко выражены многие товарные категории локальных производителей.

▶️ Специфика украинского рынка в отсутствии доступа к дешевым деньгам. Количество магазинов на душу населения в Украине ниже, чем в странах Европы, поэтому основные инвестиционные бюджеты все украинские ритейлеры направляют на экспансию.

▶️ Для ритейлера важно предоставлять сервис, который должен соответствовать нынешним реалиям.

▶️ В любом бизнесе важно совершенствование автоматизации процессов, чтобы сеть умела лучше прогнозировать для более эффективного развития.

▶️ Ритейл очень консервативная отрасль, где зачастую отсутствуют глобальные изменения в плане инноваций.

Читайте также: Стали тратить меньше на алкоголь, больше — на лекарства: как пандемия изменила украинцев

▶️ Войцеховский отметил, что компания не пользуются кредитами украинских банков. Как правило в компании привлекают деньги иностранных банков или частные инвестиции.

▶️ Все магазины КОЛО запускают в арендованных площадях со сроком аренды не более пяти лет.