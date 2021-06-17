Бизнес 3 часа назад

"Продуктовый ритейл Украины способен вырасти в три раза", — Сергей Войцеховский, КОЛО

Компания оперирует такими данными, как один магазин самообслуживания на 10 тысяч жителей, когда в Польше один магазин самообслуживания на 3,5-4 тысяч жителей

Соучредитель сети КОЛО Сергей Войцеховский. Фото: Delo.ua Соучредитель сети КОЛО Сергей Войцеховский. Фото: Delo.ua
Соучредитель сети КОЛО Сергей Войцеховский. Фото: Delo.ua

Член совета директоров BGV Group и соучредитель сети КОЛО Сергей Войцеховский во время первого дня выставки RAU Expo 2021 рассказал о нынешних трендах в продуктовом ритейле и планах по развитию сети. 

Delo.ua пересказывает главные тезисы выступления. 

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▶️ Нынешний тренд в продуктовом ритейле — это удобство совершать покупки, второй  — люди больше предпочитают кушать, чем покупать продукты, третий — рост электронной коммерции и диджитализации. 

▶️ В Польше на один магазин самообслуживания приходится 3,5-4 тысяч жителей, а в Украине — около 10 тысяч. Украинский рынок продуктового ритейла имеет потенциал роста в три раза по сравнению с соседней страной. 

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▶️ Когда сеть начала работать в Одессе, в первую очередь в компании отталкивались от таких факторов, как активность застройки жилых массивов и развитие туризма. Также в Одессе очень ярко выражены многие товарные категории локальных производителей. 

▶️ Специфика украинского рынка в отсутствии доступа к дешевым деньгам. Количество магазинов на душу населения в Украине ниже, чем в странах Европы, поэтому основные инвестиционные бюджеты все украинские ритейлеры направляют на экспансию. 

▶️ Для ритейлера важно предоставлять сервис, который должен соответствовать нынешним реалиям. 

▶️ В любом бизнесе важно совершенствование автоматизации процессов, чтобы сеть умела лучше прогнозировать для более эффективного развития. 

▶️ Ритейл очень консервативная отрасль, где зачастую отсутствуют глобальные изменения в плане инноваций. 

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▶️ Войцеховский отметил, что компания не пользуются кредитами украинских банков. Как правило в компании привлекают деньги иностранных банков или частные инвестиции. 

▶️ Все магазины КОЛО запускают в арендованных площадях со сроком аренды не более пяти лет.

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