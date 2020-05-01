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ГМК 1 час назад

Производство стали в Украине рухнуло за год на 27% — Укрметаллургпром

По сравнению с мартовскими показателями, производство стали в апреле сократилось на 20%

Производство стали в Украине рухнуло за год на 27% — Укрметаллургпром Производство стали в Украине рухнуло за год на 27% — Укрметаллургпром
Фото: Сегодня

В апреле текущего года объемы выплавки стали в Украине, по сравнению с предыдущим месяцем, сократились на 20%.

В то же время, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, потери составляют минус 27%. Об этом свидетельствуют оперативные данные Объединения предприятий "Укрметаллургпром".

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Так, по данным организации, в апреле украинские металлургические предприятия произвели 1,413 млн тонн стали.

"По предварительным данным ОП "Укрметаллургпром", в апреле 2020 года металлургическими предприятиями Украины произведено: чугуна 14,1 млн тонн (76,9% к апрелю 2019 года и 81,1% относительно марта 2020-го), стали 1,41 млн т (73% и 80,1%), проката 1,26 млн тонн (77,1% и 85,3%)", — говорится в сообщении.

За 4 месяца 2020 года украинскими металлургическими предприятиями произведено 6,731 млн тонн стали, что составляет 90,4% относительно аналогичного периода 2019 года), 6,507 млн тонн чугуна (92,4%) и 5,886 млн тонн проката (95,2%).

Как сообщалось ранее, украинские металлургические предприятия, по данным Worldsteel, завершили февраль и двухмесячный период в целом в небольшом плюсе.

В декабре 2019 года Украина сократила производство стали на 17,2% по сравнению с аналогичным периодом 2018 года — до 1,561 млн тонн.

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При этом, украинские металлурги поднялись с 15-го на 12-е место в рейтинге 64 стран — основных мировых производителей этой продукции.

Напомним, министр стали Индии Дхармендра Прадхан заявил, что мировая сталелитейная промышленность будет переживать последствия вспышки коронавируса в Китае в течение следующих двух-трех лет.

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