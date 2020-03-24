Несмотря на пандемию, производство стали в мире пока растет — СМИ

В феврале 2020 года объем глобальной выплавки стали составил 143,3 млн тонн, что на 2,8% превышает показатель аналогичного месяца прошлого года.

Об этом сообщает ИИС "Металлоснабжение и сбыт" со ссылкой на данные организации World Steel Association (Worldsteel, WSA), получающей статистику из 64 стран, на долю которых приходится около 99% глобального производства стали.

По информации издания, среднесуточное производство стали в мире достигло 4,941 млн тонн, на 1,7% больше, чем в январе (без учета Китая, где местная статистика дает данные за два месяца сразу, не выделяя отдельно январь и февраль).

Подпишитесь на канал DELO.UA

Однако, по сравнению с февралем 2019 года, оно уменьшилось на 0,7% из-за наличия в 2020 году одного лишнего дня.

Всего за первые два месяца текущего года, то есть, пока эпидемия коронавируса не вышла за пределы Китая и не приняла всемирный характер, металлургические компании по всему миру выдали 294 млн тонн стали, что на 1,1% больше, чем в тот же период предыдущего года.

При этом, Китай превысил прошлогодний график на 3,1%, показав минимальные темпы роста по итогам января-февраля за последние четыре года, а металлурги остального мира продемонстрировали в феврале рост на 0,5% прервав восьмимесячный спад. Впрочем, за два месяца они все равно отстали на 1,1% от показателя аналогичного периода годичной давности.

Китайские металлурги, несмотря на эпидемию и карантинные мероприятия произвели в январе — феврале 154,7 млн тонн стали, в среднем, 2,578 млн тонн в день. При этом, среднесуточная выплавка оказалась меньше, чем во все месяцы прошлого года, за исключением первых двух. Эта относительная устойчивость объяснялась тем, что практически все крупные меткомбинаты не прекращали выпуск во время борьбы с коронавирусом.

По-прежнему испытывает проблемы индийская металлургическая промышленность. В феврале она, наконец, превысила на 1,5% показатель аналогичного месяца прошлого года, выдав 9,56 млн тонн стали, но по итогам двух месяцев сохраняется незначительное отставание — на 0,8%, до 18,86 млн тонн.

Японские металлургические компании выплавили за первые два месяца 2020 года 16,16 млн тонн стали, перекрыв результат двух первых месяцев 2019 года на 1,7%. А в феврале рост составил 2,2%, до 7,92 млн тонн.

В отношении Южной Кореи WSA оценила февральский объем выплавки стали в 5,38 млн тонн, на 2,2% больше, чем в феврале 2019 года. Но по итогам января и февраля компании отрасли выдали 11,13 млн т, что на 3,4% меньше, чем годом ранее.

Американские металлурги продемонстрировали достаточно высокие результаты в первые два месяца. Объем производства стали достиг 14,82 млн тонн, на 2,4% больше, чем годом ранее. Февральский показатель оказался выше прошлогоднего на 3%, составив 7,17 млн тонн.

В Евросоюзе совокупный объем производства в 28 странах (WSA все еще относит в своей статистике Великобританию к ЕС) упал на 9% по сравнению с тем же месяцем прошлого года до 12,28 млн тонн. Объем выплавки за два месяца сократился на 9,1% до 24,97 млн тонн.

В то же время, турецкая металлургия начала восстанавливаться после прошлогоднего падения. В феврале в стране было выплавлено 2,85 млн тонн стали, на 8,2% больше, чем годом ранее, а по итогам двух месяцев — 5,87 млн тонн, что на 12,7% больше, чем годом ранее.

Украина, по данным Worldsteel, завершила февраль и двухмесячный период в целом в небольшом плюсе. В первом случае рост составил 1,2%, до 1,71 млн тонн, а во втором — 0,4%, до 3,55 млн тонн.

В России же, по данным WSA, в феврале было выплавлено 5,62 млн тонн стали, что на 2,3% меньше, чем за год до этого. По итогам двух месяцев в статистике ассоциации указывается понижение 3,2% до 11,62 млн тонн.

Напомним, министр стали Индии Дхармендра Прадхан заявил, что мировая сталелитейная промышленность будет переживать последствия вспышки коронавируса в Китае в течение следующих двух-трех лет.