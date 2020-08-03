Проводников "Укрзализныци" хотят снабдить шокерами и газовыми баллончиками

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил о необходимости восстановления патрулирования полицейскими поездов дальнего следования.
Об этом он сообщил на своей странице в Facebook.
Он объяснил такое решение недавним инцидентом, произошедшим в поезде Мариуполь — Киев, когда женщину избил и попытался изнасиловать при сыне один из пассажиров.
"Преступника на остановке в Киеве уже ждали полицейские, но таким историям точно не место в "Укрзализныце". Наша железная дорога должна быть безопасной для пассажиров и работников. Думаю, самое время рассмотреть возможность возвращения полиции охраны к патрулированию ночных поездов", — написал Криклий в соцсети.
При этом он отметил важность снабжения проводников средствами самозащиты, в частности, баллончиками с газом или шокерами.
"Больные извращенцы должны видеть жизнь в других цветах", — резюмировал министр.
Ранее неизвестный мужчина совершил зверское нападение на женщину с ребенком в вагоне поезда Мариуполь — Киев.
Вскоре правоохранители его задержали и поместили в следственный изолятор.
В свою очередь сотрудники "Укрзализныци" обратились к правоохранительным органам с просьбой приставить к междугородним поездам наряды полиции.