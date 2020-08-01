"Держал за горло": в поезде пассажир избил и пытался изнасиловать женщину

Вчера, 31 июля, в поезде "Мариуполь — Киев" около 3:00 неизвестный напал на женщину, которая ехала в купе с малолетним сыном.

Об этом потерпевшая Анастасия Луговая сообщила на своей странице в Facebook.

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По ее словам, она проснулась от ударов по голове.

"Неизвестный проник в наше купе, одетый был только в трусы, заблокировал двери и начал бить. Прижал к кровати. Держал за горло и бил много раз. Я кричала, проснулся сын. Сын начал кричать и просить "Не бить маму", на что неизвестный развернулся и хотел ударить сына. Я задержала удар, пообещав, что сделаю все что угодно, только бы он не бил сына. После этого мужчина прекратил агрессию, снял трусы и начал ко мне приставать. Я попросила, чтобы немного подождал, ведь сын еще не спит и это все видит", — написала женщина.

Потерпевшая поняла, что нужно как-то вывести агрессивного пассажира из купе.

"Я предложила ему выйти, чтобы сын ничего не видел. Он согласился, обернулся в простыню, вывел меня из купе и завел в свое купе. Дверь за мной заблокировал на верхний замок. В купе на столе была разрезана дыня, из которой торчал нож. Поэтому кричать не было смысла. Я боялась, что если он способен на избиение невинной незнакомой женщины, то зарезать ножом, чтобы не кричала — не проблема. Мужчина снял простыню и начал приставать", — рассказала женщина.

Однако в это время сын Анастасии начал плакать и звать ее.

""Вот он шанс на спасение" — подумала я, и предложила выйти и пойти успокоить сына под предлогом, что ребенок может разбудит всех. Мужчина меня отпустил, но сказал, чтобы я вернулась, иначе он меня найдет и будет хуже. Выйдя из купе, я забежала к сыну, и мы босиком побежали к проводнице. Та спала и не понимала, что происходит. Мужчина голый по вагону бежал в нашем направлении. Поняв, что здесь защиты не найду, мы побежали в другой вагон, где я начала кричать и стучать во все двери. Хуже всего то, что никто не отреагировал. Мы нашли защиту у проводницы этого вагона", — написала девушка.

При этом, как она отметила, в Киев оставалось ехать более трех часов.

"Чтобы вы понимали, частых остановок этот поезд не делает. Поэтому у меня был выбор: либо останавливать поезд ночью неизвестно где, и ждать полицию, или ждать Киев. И я выбрала второй вариант. Начальник поезда распорядился, чтобы неизвестного охраняли и не позволили ему бежать. Ведь тот грозился нажать стоп-кран, выбить окно. В 7:11 мы прибыли на станцию "Киев Пассажирский", где нас ждал наряд полиции, вызванный МОИМ МУЖЕМ! Неизвестного задержали", — закончила свой рассказ потерпевшая.

Позднее ее подруга Юля Бычкова в Facebook сообщила, что в настоящее время Анастасия вместе с сыном проходят необходимые процедуры, инициированные следователями, которые включают в себя проведение судмедэкспертизы.

"Но тут оказывается, что наша прекрасная судмедэкспертиза проводится в таких случаях, знаете, как? На глазок! "Да тут просто повреждение мягких тканей, ниче страшного" — говорят судмедэксперты Насте, у которой все больше и больше оплывает и перекашивается лицо. И записывают в свои бумажки "легкие повреждения". Мы тащим Настю на КТ (в частном порядке), и оказывается, что "на глазок" — все-таки не самая продвинутая технология, потому что не показывает, например, перелом челюсти, который теперь предстоит лечить моей подруге. Ок, теперь мы говорим уже не о "легких повреждениях" а о "повреждениях средней тяжести", — сообщила Юлия.

Она добавила, что, направляясь к поезду для проведения следственного эксперимента, во дворе полицейского участка они увидели нападавшего.

"Мы идем по двору полицейского участка, а на лавочке спокойно курит нападавший… "Настенька, прости, я не хотел!" — чуть ли не насмешливо кричит он нам вслед. Потрясающе! Это вообще как???? Это вообще что???", — возмущается девушка.

Напомним, в мае Государственного бюро расследований (ГБР) задержали оперуполномоченного и начальника одного из секторов Кагарлицкого отделения полиции Обуховского отдела полиции в Киевской области по факту изнасилования и избиения женщины.