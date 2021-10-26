Qatar Airways начнет летать в Одессу

Компания Qatar Airways с 9 декабря начнет полеты из Дохи в Одессу. Об этом говорится в сообщении катарского национального авиаперевозчика.

Это будет второй маршрут в Украину после Киева, куда она начала летать еще в августе 2017 года. При этом в 2019 году компания также начала продавать билеты на стыкующиеся с ней рейсы компаний-партнеров в/из Львова, Харькова и Днепра.

Рейсы будут выполняться трижды в неделю — по вторникам, четвергам и субботам. Вылет рейса QR309 из Дохи будет осуществляться в 8:30 с прилетом в Одессу в 12:45, обратный рейс QR310 будет вылетать в 16:45 и прибывать в Катар в 22:50.

Полеты будут осуществляться на Airbus A320, имеющем 120 мест в эконом-классе и 12 мест в бизнес-классе. Пассажирам эконом-класса разрешено перевозить до 25 кг багажа в двух единицах клади, а пассажирам бизнес-класса — до 40 кг.

Компания отмечает, что благодаря наличию у нее рейсов в более чем 85 городов в Азиатско-Тихоокеанском регионе, Африке и на Ближнем Востоке пассажиры, желающие полететь в Одессу или из нее, теперь могут спокойно летать из международного аэропорта "Хамад" во все эти пункты, включая Мальдивы, Сейшелы, Занзибар, Сидней, Дубай и Бангкок.

Напомним, что недавно Qatar Airways уже шестой раз подряд признали лучшей авиакомпанией в мире по результатам опроса 13,4 млн пассажиров из 100 стран мира.

Отметим также, что именно Qatar Airways стала первой авиакомпанией, начавшей летать из аэропорта Кабула после захвата власти в Афганистане исламистским движением Талибан.