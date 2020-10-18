Renault презентовал прототип нового электромобиля (ВИДЕО)

Компания Renault официально представила концепт Renault Megane eVision, на базе которого планируют создать новый электрический хэтчбек, сообщает Autonews.

Ожидается, что электромобиль появится в продаже в 2021 году.

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По информации издания, автомобиль оснащается электромотором мощностью 215 лошадиных сил и 300 Нм крутящего момента, а также аккумулятором на 60 кВтч.

Разгон до 100 км/ч занимает менее восьми секунд. Какой запас хода — не сообщается. По слухам, этот хэтчбек на одной подзарядке батареи сможет проехать около 450 км.

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Megane eVision построен на новой модульной платформе CMF-EV, разработанной специально для электромобилей.

Это позволяет использовать батарею, которая одна из самых тонких в мире. На такой платформе батарею можно устанавливать, как горизонтально, так и вертикально.

На платформе CMF-EV планируют делать свои новые электрокары не только Renault, но также Nissan и Mitsubishi.

Ранее сообщалось, что компания Renault представила концепт Morphoz, который описывают как "видение персональной и совместной электрической мобильности будущего".