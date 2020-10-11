Резко выросли экспортные цены на украинскую кукурузу (ИНФОГРАФИКА)

На украинскую кукурузу резко выросли экспортные котировки — вслед за укреплением биржевых индексов и слабого предложения на внутреннем рынке.

Об этом сообщает Refinitiv Agriculture на своем Telegram-канале.

В частности, за прошедшую неделю цены на базисе FOB Одесса прибавили более $10 за тонну, на базисе СРТ — более $15 за тонну.

"Сокращение прогнозов урожая кукурузы, как в Украине, так и в других экспортных регионах, заставляет фермеров сдерживать продажи. Кроме того, прошедшие в некоторых регионах страны дожди замедлили темпы уборки, что также стало причиной сокращения поставок кукурузы", — говорится в сообщении.

При этом указано, что цена кукурузы на базисе СРТ-порт с поставкой в ноябре, когда ожидается рост предложения, оценивается несколько ниже текущей. При срочных поставках трейдеры готовы платить премию в $3-4 за тонну.

В то же время, как сообщается, операторы рынка ожидают дальнейший рост цен уже в ближайшее время.

Напомним, по состоянию на 5 октября украинские сельхозпроизводители собрали почти 53 млн тонн основных культур с площади 17,1 млн га. В частности, кукурузы собрано 5,03 млн тонн с площади 1 100 га (20%).

Тем временем в Минэкономики не планируют пересматривать прогноз относительно урожая зерновых на этот год, и считают, что он будет на уровне 68 млн тонн.