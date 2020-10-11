  • Главная
  • Бизнес
  • Крупный бизнес
  • АПК
АПК 10 минут назад

Резко выросли экспортные цены на украинскую кукурузу (ИНФОГРАФИКА)

За прошедшую неделю цены на базисе FOB Одесса прибавили более $10 за тонну, на базисе СРТ — более $15 за тонну

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

На украинскую кукурузу резко выросли экспортные котировки — вслед за укреплением биржевых индексов и слабого предложения на внутреннем рынке.

Об этом сообщает Refinitiv Agriculture на своем Telegram-канале.

Кратко и по делу в Telegram

В частности, за прошедшую неделю цены на базисе FOB Одесса прибавили более $10 за тонну, на базисе СРТ — более $15 за тонну.

"Сокращение прогнозов урожая кукурузы, как в Украине, так и в других экспортных регионах, заставляет фермеров сдерживать продажи. Кроме того, прошедшие в некоторых регионах страны дожди замедлили темпы уборки, что также стало причиной сокращения поставок кукурузы", — говорится в сообщении.

Читайте также:
Резкий рост цен на зерно не ожидается, но плохие прогнозы держат рынок в тонусе — эксперт

При этом указано, что цена кукурузы на базисе СРТ-порт с поставкой в ноябре, когда ожидается рост предложения, оценивается несколько ниже текущей. При срочных поставках трейдеры готовы платить премию в $3-4 за тонну.

В то же время, как сообщается, операторы рынка ожидают дальнейший рост цен уже в ближайшее время.

Напомним, по состоянию на 5 октября украинские сельхозпроизводители собрали почти 53 млн тонн основных культур с площади 17,1 млн га. В частности, кукурузы собрано 5,03 млн тонн с площади 1 100 га (20%).

Тем временем в Минэкономики не планируют пересматривать прогноз относительно урожая зерновых на этот год, и считают, что он будет на уровне 68 млн тонн.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

В Украине подорожают яйца и мясо птицы — эксперты
В Украине подорожают яйца и мясо птицы — эксперты
Цены на хлеб в Украине вырастут на 10-15% к концу 2020 года — ассоциация пекарей
Цены на хлеб в Украине вырастут на 10-15% к концу 2020 года — ассоциация пекарей
Резкий рост цен на зерно не ожидается, но плохие прогнозы держат рынок в тонусе — эксперт
Резкий рост цен на зерно не ожидается, но плохие прогнозы держат рынок в тонусе — эксперт
Загрузка...
Новое видео
Как Василий Хмельницкий выбирает бизнес-партнеров

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Минздрав Украины хочет снова вводить ограничения на работу ресторанов и баров

  3. В Киеве на Оболони начали строить новый мост (ФОТО)

  4. В BlaBlaCar назвали самые популярные международные автобусные маршруты из Украины

  5. ПриватБанк на одну ночь остановит работу всех сервисов

Ивент
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Как можно было "предвидеть" пандемию и обезопасить свою цепь поставок 
Спикеры международной онлайн-конференции "Эффективные закупки и поставки 2020. Новая реальность", которая состоится 20-22 октября 2020 года, выразили практически единогласное мнение: пандемию можно было встретить во всеоружии
Загрузка...