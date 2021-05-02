IT и Телеком 1 час назад

РФ использует интернет-ботов для дискредитации Украины — британский МИД

По задумке российских кураторов, интернет-тролли должны составить ложную видимость всеобщей поддержки российской агрессии против Украины

Фото: Depositphotos Фото: Depositphotos
Фото: Depositphotos

Пророссийские боты публикуют провокационные комментарии под публикациями в социальных сетях изданий The Times, Daily Mail, The Sun и Daily Express для дискредитации Украины.

Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел Великобритании, передает The Sunday Times.

Кратко и по делу в Telegram

По информации британского МИДа, так называемые интернет-тролли должны были составить ложную видимость всеобщей поддержки российской агрессии против Украины.

В качестве доказательства того, что якобы британцы поддерживают действия России в Крыму и на Донбассе, интернет-провокаторы ссылаются на государственные средства массовой информации Российской Федерации.

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В связи с этим, министр иностранных дел Доминик Рааб обвинил Россию в том, что она "ведет себя очень плохо" и заявил, что Великобритания будет противостоять российской дезинформации и режиму Путина.

В частности, в интервью Reuters Рааб рассказал, что страны "Большой семерки" должны создать механизм противодействия российской пропаганде и дезинформации. По его словам, нужно коллективно давать опровержение "пропаганде и фейковым новостям".

Напомним, в марте киберспециалисты Службы безопасности Украины пресекли работу в Киеве пророссийской "ботофермы", располагавшей более 5 тысячами аккаунтов в соцсетях. 

Ранее сообщалось, что в октябре 2020 года СБУ сообщила о пресечении деятельности трех "ботоферм", распространявших фейки перед местными выборами.

Источник фото: Depositphotos.

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