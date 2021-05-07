Роботы наступают: IBM презентовала новейшую технологию производства чипов

Американская корпорация IBM создала первый в мире чип, сконструированный по 2-нм технологическому процессу.

Как сообщили в компании, новые чипы будут на 45 % энергоэффективнее старых поколений, и на 75% мощнее при одинаковом энергопотреблении.

Подпишитесь на канал DELO.UA

При этом, новый 2-нм чип IBM по реальным размерам транзистора не сильно опережает 3-нм.

Разработчики заявили, что новый чип сможет обеспечивать на 45% более высокую производительность или на 75% более низкое энергопотребление, чем самые современные 7-нм чипы.

По информации AIN.UA, увеличение количества транзисторов на микросхему может сделать их меньше, быстрее, надежнее и эффективнее. В частности, уплотнение транзисторов также улучшит производительность в сфере облачных вычислений, искусственного интеллекта и аппаратного ифрования и безопасности.

В AnandTech отмечают, что несмотря на заявление IBM о первом 2-нм чипе, скорее всего на нем нет элементов, которые реально соответствуют физическим размерам 2 нм, что заметно сравнительной таблице плотности транзисторов на разных техпроцессах.

В AIN подчеркнули, что, несмотря на отсутствие 2-нм объектов, чип можно считать прорывным, ведь IBM использовала в нем новую архитектуру построения транзисторов, которая делает возможным покорение нового техпроцесса.

Эта архитектура называется Gate-All-Around. Она позволяет минимизировать нежелательные физические явления (например эффект перетекания тока) которые неизбежно появляются на таком малом размере транзисторов.

Создание 2-нанометровой технологии изготовления чипов показывает, что такая плотность транзисторов вообще возможна, и другие производители будут стремиться ее повторить.

Ранее сообщалось, что в октябре 2019 года IBM планирует выпустить новый квантовый компьютер, который получит 53 кубита

Напомним, китайские ученые создали прототип квантового компьютера, который способен обрабатывать данные в 10 млрд раз быстрее 53-кубитного устройства от Google.

Источник фото: Depositphotos.