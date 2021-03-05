Россия и Казахстан получили добро от ОПЕК+ на увеличение добычи нефти

4 марта Организация стран-экспортеров нефти (ОПЕК) и 10 государств-партнеров (ОПЕК+) решили продолжить дальнейшее сокращение производства нефти.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-релиз ОПЕК, страны-участники ОПЕК+ в ходе заседания решили сохранить в апреле текущий уровень сокращения добычи нефти для всех стран альянса.

Исключением стали Россия и Казахстан, которые смогут увеличить производство соответственно на 130 тысяч и 20 тысяч баррелей в сутки.

В то же время, Саудовская Аравия продлит на апрель действие добровольно взятых ею обязательств по дополнительному сокращению добычи на 1 млн баррелей в сутки.

При этом, некоторым государствам ОПЕК+ разрешили компенсировать не до конца сокращенные объемы добычи нефти до конца июля.

По информации издания, решение ОПЕК продлить общую политику сокращения добычи привело в четверг к значительному росту цен на нефть.

Между тем, стороны соглашения отмечают, что, несмотря на позитивные новости — рост спроса и начало массовой вакцинации от коронавируса — на нефтяном рынке сохраняется много рисков.

Во время заседания участники рассмотрели ежемесячный отчет, подготовленный Объединенным техническим комитетом (JTC), включая данные о добыче нефти за февраль, и отметило положительные результаты стран-участниц. Общее соответствие первоначальному решению составило в феврале 103%.

Следующие встречи министров JMMC и стран ОПЕК+ запланированы на 31 марта и 1 апреля 2021 года соответственно.

Напомним, в октябре в ежегодном докладе ОПЕК World Oil Outlook заявили, что восстановление спроса на глобальном нефтяном рынке начнется только в 2021 году, а на докризисные уровни (99,8 млн баррелей в сутки) выйдет лишь в 2022 году.

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