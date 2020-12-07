Транспорт 1 час назад

Ryanair открыла продажу билетов Киев-Венеция

Рейсы будут выполняться в аэропорт "Тревизо", однако до весны компания летать из Украины в Италию не будет

Фото: Ryanair Фото: Ryanair
Фото: Ryanair

Ирландская лоукост-авиакомпания Ryanair открыла продажу билетов на рейсы Киев — Венеция (аэропорт "Тревизо") с 30 марта 2021 года. Как передает Avianews, полеты будут выполняться дочерней компанией Malta Air дважды в неделю — по вторникам и субботам.

Вылет из Венеции значится в 7:15 с прилетом в Киев в 10:40. Обратный вылет из Киева запланирован на 11:15 с прилетом в Венецию в 12:40.

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Новый маршрут в Украину появится после открытия базы Ryanair в Тревизо с двумя самолетами, что позволит ей расширить сеть из этого итальянского аэропорта на 18 направлений до 45. Сам аэропорт расположен на окраине одноименной столицы провинции Тревизо, в 30 км от Венеции.

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В июле авиационные власти Италии и Украины сняли все ограничения на полеты между странами. Таким образом, у Ryanair не будет препятствий для получения разрешения на полеты. Однако выполнению рейсов могут помешать карантинные мероприятия, если они будут продлены. На данный момент Италия для туристов из Украины закрыта.

На сегодня заявленная Ryanair маршрутная сеть из Украины в Италию включает 19 направлений, в том числе шесть из Киева — в Болонью, Катанию, Бергамо, Неаполь, Рим и Венецию, но выполнение этих рейсов отсрочено до весны.

Напомним, в Неаполь компания планирует начать летать 28 марта, формально рейсы также будет выполнять Malta Air.

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