Происшествия 10 минут назад

В Венеции впервые подняли защитный барьер от наводнения (ВИДЕО)

Система Mose предназначена для защиты Венеции от приливов до 3 метров

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

Власти итальянского города Венеция впервые задействовали систему защиты от наводнений Mose.

Сеть из 78 ярко-желтых барьеров на входе в венецианскую лагуну начала подниматься со дна моря за три часа до запланированного пика прилива, сообщает Reuters.

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Как ожидается, прилив, вызванный сильным ветром и проливными дождями, достигнет 130 см, что значительно ниже разрушительного 187-сантиметрового наводнения, обрушившегося на Венецию в ноябре 2019 года, но достаточно, чтобы оставить низменные районы глубоко под водой.

При этом официальные лица надеются, что система защиты от наводнений стоимостью в несколько миллиардов евро Mose смягчит надвигающийся шторм.

Известно, что спроектированный в 1984 году Mose должен был вступить в строй в 2011 году, но этот проект страдает от проблем, характерных для многих крупных итальянских строительных программ — коррупции, перерасхода денег и длительных задержек.

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Наконец, в июле 2020 года барьер прошел испытания, и инженеры сочли, что он готов к использованию в плохую погоду.

Указано, что наводнения в Венеции вызваны сочетанием факторов, усугубляемых изменением климата — от повышения уровня моря и необычно высоких приливов до оседания грунта, что привело к понижению уровня земли в городе.

После ввода в эксплуатацию система Mose будет предназначена для защиты Венеции от приливов до 3 метров, что намного превышает текущие рекорды, но некоторые эксперты опасаются, что она будет поглощена подъемом уровня моря, предсказанным недавними моделями изменения климата.

Напомним, в ноябре 2019 года итальянское правительство выделило 65 миллионов евро для восстановления Венецианской лагуны и самого города, который пережил крупное наводнение.

Как сообщалось, местные жители получат компенсацию в размере от 5-20 тысяч евро. Власти города обвинили в катастрофе глобальное потепление и объявили состояние катастрофы.

Ранее в Бангладеш в наводнениях, вызванных продолжающимися с 30 июня 2020 года муссонными дождями, погибли 217 человек.

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