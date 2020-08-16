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В мире 20 минут назад

В Бангладеш из-за наводнений погибли свыше 200 человек

На сегодняшний день в этой азиатской стране около двух миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи

Фото: Getty Images Фото: Getty Images
Фото: Getty Images

В Бангладеш в наводнениях, вызванных продолжающимися с 30 июня муссонными дождями, погибли 217 человек.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения страны, передает "Анадолу".

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Как отмечает агентство, из-за стихийных бедствий 850 тысяч жителей страны были вынуждены переселиться, 47 тысяч человек заразились разными вирусами из-за загрязнения воды.

На сегодняшний день в этой азиатской стране около двух миллионов человек нуждаются в гуманитарной помощи и укрытии.

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Между тем, Евросоюз сообщил о выделении 1,94 млн долларов в помощь Бангладеш.

В заявлении из Офиса ООН по координации гуманитарной помощи отмечается, что начата программа помощи нуждающимся в Бангладеш в размере 40 млн долларов.

Напомним, в январе в результате оползней и наводнений, вызванных проливными дождями, в столице Индонезии и ее окрестностях погибли 60 человек.

В августе прошлого года в Индии в результате наводнения погибли по меньшей мере 147 человек, еще около 400 тысяч были вынуждены искать убежища в лагерях помощи.

Непрерывные дожди вызвали многочисленные оползни, а переполненные реки вызвали наводнения в нескольких частях Малаппурама, Каннур и Идуккы на севере и в центральной части Кералы.

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