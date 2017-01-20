С низкого старта: почему лоу-костеры начали интересоваться Украиной

Низкобюджетная (лоу-кост) авиакомпания WizzAir (Венгрия) возвращается в международный аэропорт "Львов" им. Даниила Галицкого. С середины весны этот перевозчик начнет полеты на направлении Львов-Вроцлав, в расписании два рейса в неделю — во вторник и субботу. Минимальная стоимость билета в одну сторону, со всеми сборами и налогами, составляет 619 гривен.

Татьяна Романовская, генеральный директор аэропорта "Львов", считает это победой — переговоры о возобновлении сотрудничества с WizzAir она вела больше года.

Возвращение этого перевозчика — хороший знак для других иностранных лоу-костеров.

Она возвращается?

WizzAir — крупнейший авиаперевозчик в Центральной и Восточной Европе. По итогам 2016 года компания перевезла около 23 млн человек, это почти на 20% больше показателей 2015 года.

Украина для WizzAir знакомый рынок. В 2008 году ее дочерняя компания ООО "Авиалинии Визз Эйр Украина" начала полеты с двух международных направлений: Киев-Дортмунд и Львов-Лондон, а к 2013 году у украинской "дочки" компании было 16 международных рейсов. У авиакомпании было две базы — одна в МА "Киев", вторая — в МА "Донецк". Еще одну планировалось открыть в МА "Львов". В 2013 году у "Авиалинии Визз Эйр Украина" было четыре самолета, авиакомпания перевезла более миллиона человек, это почти 12% от общего количества пассажиров, перевезенных украинскими компаниями в том году.

Но в 2015 году, из-за кризиса в экономике, девальвации гривны, валютного регулирования и войны на Востоке страны, авиакомпания приостановила работу своей "дочки" в Украине (остановлена операционная деятельность, но как юридическое лицо "Авиалинии Визз Эйр Украина" пока не ликвидирована). Группа оставила за собой только 8 рейсов из Киева, причем полеты по ним передала венгерскому подразделению компании — Wizz Air Hungary.

Сейчас рынок авиаперевозок растет. По итогам минувшего года только украинские авиакомпании перевезли 8,3 млн пассажиров. Это на 30% больше показателей 2015 года и даже немного выше пикового для рынка авиаперевозок Украины 2012 года. Есть рост в нашей стране и у WizzAir Hungary — в 2016 году она перевезла около 420 тыс пассажиров, что на 17% больше показателей позапрошлого года.

Планы на этот год у нее еще более оптимистичные: на киевские маршруты WizzAir Hungary выставила на продажу 750 тыс. мест. В этом году авиакомпания задействует в Украине три самолета: один будет летать из Львова, еще один Airbus A320 добавит к маршрутам из МА "Киев".

Правда, реанимировать украинскую "дочку" материнская компания не планирует — полеты будет осуществлять Wizz Air Hungary.

Это важно в контексте украинской экономики — ведь платить налоги перевозчик будет не в нашей стране.

Представители WizzAir не спешат публично озвучивать свои намерения по отношению к Украине, но даже из скупых в информационном плане выступлений понятно: что одним сотрудничеством с МА "Львов" и рейсом во Вроцлав компания не ограничится. Например, 16 января, Давид Мамулаишвили (Davit Mamulaishvili), глава департамента по развитию доходов авиакомпании WiizzAir, на круглом столе посвященном развитию лоу-кост авиаперевозок в Украине, сообщил том, что компания намерена работать с региональными аэропортами.

Авиакомпания будет развивать и карту маршрутов из Украины. Например, известно, что в августе 2017 года авиакомпания откроет рейсы из Киева в Копенгаген и Нюрнберг, увеличит количество полетов в Будапешт.

Точка отсчета

Но не только WizzAir строит планы в отношении Украины. Например, также расширяет свое присутствие и турецкий лоу-костер Pegasus Airlines. Например, в декабре 2016 года он начал сотрудничество с аэропортом "Киев" — открыл рейс на Анкару.

Также, этот лоу-костер летает из МА "Запорожье", МА "Львов", МА "Харьков"в Стамбул и Анкару. Как рассказал в интервью ЦТС Серкан Атли, заместитель начальника отдела продаж Pegasus Airlines, в планах компании открыть прямые рейсы из Киева в Стамбул.

"В 2009 г., когда Pegasus начал осуществлять рейсы из Харькова, загрузка составляла 50-60%, сейчас она составляет 70-80%", — отмечают в пресс-службе DCH (в структуру DCH входит компания "Нью Системс Ам", которая управляет МА "Харьков" на правах долгосрочной аренды).

Средняя загрузка рейсов в Украину, по словам Серкана Атли, достигает 70%.

Pegasus Airlines рассматривает варианты сотрудничества с аэропортами в Одессе, Винницы и Херсона.

На такую активность компании повлияло снятие ограничений между Украиной и Турцией по маршруту Киев-Анкара и увеличение частот из региональных украинских аэропортов в Стамбул. Таких договоренностей стороны достигли в октябре 2016 года.

В ближайшие несколько лет в Украину, если не ухудшится экономическая ситуация, могут начать полеты еще несколько крупных авиакомпаний low-cost. Например, известно, что такие переговоры руководство аэропорта "Львов" вело с Ryаnair.

Летом, в интервью Delo.UA Татьяна Романовская сообщила, что у этой авиакомпании есть намерения начать сотрудничество. Сейчас эту информацию в МА "Львов" комментируют весьма сдержано. Известно лишь, что в данный момент на предприятии ведут переговоры еще с двумя лоу-костерами, с кем именно — не раскрывают. По информации Delo.UA одной из этих авиакомпаний является Ryаnair, причем этап переговоров — весьма интенсивный.

Об интересе со стороны лоу-костеров говорят и в ООО "Мастер-Авиа" (компания управляет на правах долгосрочной аренды аэропортом "Киев"). "Лоу-костеры очень заинтересованы в Украине. В прошлом году к нам прилетали на переговоры представители, как минимум, пяти таких авиакомпаний, большая часть этих перевозчиков принадлежит к десятке крупнейших. Некоторые авиакомпании, что довольно удивительно, готовы к нам зайти уже зимой 2017 года (обычно авиакомпании начинают работу с аэропортами с менее рискованного летнего сезона– Delo.UA)", — рассказывает Валерий Полищук, исполнительный директор МА "Киев".

Вели переговоры с лоу-костерами в прошлом году и в МА "Харьков". Среди них: Wizz Air, Ryanair, EasyJet.

Правда, пока условия которые выдвинули аэропорту эти перевозчики, не устроили предприятие.

Тем не менее, массового развития лоу-кост перевозок в Украине в ближайшие несколько лет однозначно ждать не стоит. "Активность, которую мы наблюдаем со стороны лоу-костеров в отношении Украины, — это часть стратегии развития этих авиакомпаний: они расширяют свою географию везде, в том числе, и открывают рейсы и в/из Украины", — отмечает Евгений Хайнацкий, гендиректор компании "Стиль Авиа".

Дело еще и в особенностях экономической политики бюджетных авиакомпаний. "Первые два года мы инвестируем в новый рынок и прибыли не получаем. Прибыль мы начинаем получать только на третий/четвертый год работы",— отмечает Давид Мамулаишвили. В Украине, к слову, та же "Авиалинии Визз Эйр Украина" смогла выйти в плюс только на пятый год работы. В 2012 году получила 27 млн гривен чистой прибыли.

Впрочем, значительно ускорить процесс могла бы либерализация открытого пространства с ЕС, а также странами Юго-Восточной Азии и ближнего зарубежья. "Для Украины важно, чтобы лоу-кост авиакомпания показала, что украинский рынок — хороший рынок. Когда будет открыто небо с ЕС — в Украину придут лоу-костеры",— убежден Давид Мамулаишвили.

Безусловно, на пользу росту перевозок и сыграл бы и безвизовый режим с ЕС. Сейчас для многих граждан Украины сдерживающим фактором при выборе путешествия являются не только бюрократические сложности получения разрешения на въезд в ЕС, но и расходы, связанные с получением шенгенской визы.

Например, в Молдове, после отмены виз, пассажиропоток авиакомпаний увеличился в несколько раз.

Земные хлопоты

Что нужно для работы лоу-костера в Украине? Из технических нюансов: оптимизированная инфраструктура в аэропорту. "Нам важно, чтобы наш самолет могли обслужить за 30 минут", — говорит Давид Мамулаишвили. Для сравнения: на обслуживание самолета классической авиакомпании у аэропорта уходит около часа.

Татьяна Романовская уверяет, что для этого городу вовсе не обязательно иметь развитый и модернизированный аэропорт. "Лоу-костеру нужна нормальная ВПП, заправка и два трапа для быстрой разгрузки самолета (на телетрап — уходит больше времени). Все остальное — это работа персонала, мы свой персонал обучали заново — важно, чтобы все было вовремя и готово: багаж возле самолета, который его ожидает, тележки для разгрузки и прочее", — рассказывает руководитель МА "Львов".

Важное условие для перевозчиков и стоимость топлива — в Украине оно пока значительно дороже, чем, например, в ЕС.

Но наиболее сложный вопрос — экономический фактор. Бизнес-модель лоу-костеров выстроена на низких тарифах, высокой загрузке и эксплуатации самолета (например, самолеты WizzAir летают по 13-14 часов в день, в день одно воздушное судно выполняет от 6 до 8 рейсов). Лоу-костеры обычно используют однотипный флот (так дешевле). У WizzAir, например, это самолеты AirbusA320 на180 мест, у Ryаnair — Boeing 737-800 (до 189 кресел).

Где же авиакомпании и на каких маршрутах намерены получить столько пассажиров?

"Я думаю, рынка, на котором нет пассажиров, не существует. Есть неправильные условия и предложения. Например, в середине 2000-х авиакомпания "Мотор Сич" работала на рейсе Киев-Анкара и ей было сложно заполнить даже Ан-140 на котором она возила пассажиров, а сейчас на этом направлении работает сразу несколько авиакомпаний (МАУ и Pegasus Airlines) и у них высокая загрузка", — говорит Евгений Хайнацкий.

Добавить прирост авиакомпаниям могут и трудовые мигранты — базовая аудитория лоу-костеров.

"Если мы возьмем статистику за последние шесть лет, то увидим, что количество разрешений на трудоустройство для украинцев в ЕС растет. Все это прекрасный стимул для авиации. Украинцы пользуются внешними транспортными линиями, чтобы летать, то есть добираются, например, до Польши, а оттуда летают лоу-костерами",— говорит Екатерина Кульчицкая, аналитик ОО "Европа без барьеров".

Косвенное подтверждение тому подтверждение — запуск прямого скоростного поезда в Польшу. Средний показатель загрузки Интерсити+, который следует из Киева в Перемышль — около 50%. И это еще не "обкатанный" маршрут, а с плохо отработанной системой продаж.

Где ждать лоу-костеров в Украине? В первую очередь в столице — это МА "Киев" (Жуляны). В регионах: Львов, Одесса, возможно, еще Харьков и Запорожье.

В небольшие города лоу-костеры вряд ли придут — там нет платежеспособного клиента. Да и договориться сейчас они могут с обустроенными аэропортами городов-миллионников — они недозагружены. У того же аэропорта "Киев", по словам Полищука, пропускная способность составляет 4-4,5 млн пассажиров в год. А он, по итогам прошлого года, обслужил немногим больше 1 миллиона пассажиров.

Другое дело — рентабельность аэропортов при сотрудничестве с лоу-костерами. Обычно такие перевозчики требуют себе максимально возможные скидки. Именно это и стало преткновением в переговорах между МА "Харьков" и лоу-костерами — авиакомпании настаивали на тарифах "близких к нулю", что невыгодно аэропорту.

Впрочем, опыт МА "Киев" и МА "Львов" говорит о том, что стороны могут найти компромиссное решение. "По условиям договоренностей с WizzAir я не могу назвать величины предоставленной скидки, но даже обслуживая два рейса этого лоу-костера в неделю, мы выходим в плюс", — заверила Delo.UA Татьяна Романовская.