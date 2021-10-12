СЕО Rozetka Чечеткин призвал поддержать ветеранский бизнес к 14 октября

Соучредитель и генеральный директор интернет-магазина Rozetka Владислав Чечеткин призывает украинцев поддержать ветеранский бизнес по случаю Дня защитников и защитниц Украины, отмечаемого 14 октября. Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Это повод напомнить каждому украинцу, что мы можем заниматься любимым делом, ходить в кафе и гулять по красивым осенним городам только благодаря людям, которые ежедневно защищают нашу страну. Важно поддерживать их, а также тех, кто уже вернулся с фронта к мирной жизни и старается построить ее заново", — отметил Чечеткин.

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По его словам, ветеранам не нужна жалость, однако им необходимо чувствовать, что они полезны и нужны обществу.

"Для этого многие из них стремятся стать предпринимателями. А значит, вкладывают время и деньги в свои идеи, создают рабочие места, продвигают украинский продукт и очень нуждаются в поддержке", — подчеркнул основатель интернет-магазина.

В этой связи он сообщил, что на отдельной странице Rozetka размещен перечень из 30 малых бизнесов, созданных ветеранами.

"Они очень разные: от львовской пекарни до экофермы в Донецкой области, от разработки веб-сайтов до производства детских площадок, от меда до брауни, от декора из дерева до муравьиных ферм.

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Мы впервые делаем проект, который ведет на продажи не на Rozetka, а на страницы в Instagram, Facebook или сторонние сайты. Это наш способ сказать "спасибо". Спасибо каждому, кто защищал и защищает нашу страну!" — написал Чечеткин.

Он призвал поддержать ветеранские бизнесы, купив соответствующий товар или услугу. Сам руководитель Rozetka намерен помочь таким образом пяти бизнесам, потратив на это 100 тысяч грн.