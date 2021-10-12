Общество 1 час назад

В Украине может появиться звание "Отец-герой"

Соответствующий законопроект уже зарегистрировали в парламенте

В Украине может появиться звание "Отец-герой" В Украине может появиться звание "Отец-герой"
В Украине может появиться звание "Отец-герой"

В Украине может появиться почетное звание "Отец-герой". Соответствующий законопроект № 6162 уже зарегистрировали в парламенте ряд народных депутатов от "Слуги народа".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

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Среди инициаторов — председатель партии Александр Корниенко, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, председатель комитета Совета по правам человека Дмитрий Лубинец и глава профильного комитета Рады по данному законопроекту Андрей Клочко.

Текст законопроекта пока отсутствует.

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Подробности, за что будут присваивать это звание, пока не известны.

Сейчас документ находится на рассмотрении у руководства Верховной Рады.

Напомним, что в Украине с 2004 года существует государственная награда Украины — почетное звание "Мать-героиня", которое присваивается президентом Украины женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Как сообщалось, "Слуги народа" предлагают увеличить штрафы за самозахват земли в 100 и более раз. Соответствующий законопроект №6124 был внесен в Раду 1 октября.

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