В Украине может появиться звание "Отец-герой"

В Украине может появиться почетное звание "Отец-герой". Соответствующий законопроект № 6162 уже зарегистрировали в парламенте ряд народных депутатов от "Слуги народа".

Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Среди инициаторов — председатель партии Александр Корниенко, глава Комитета Верховной Рады Украины по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Галина Третьякова, председатель комитета Совета по правам человека Дмитрий Лубинец и глава профильного комитета Рады по данному законопроекту Андрей Клочко.

Текст законопроекта пока отсутствует.

Подробности, за что будут присваивать это звание, пока не известны.

Сейчас документ находится на рассмотрении у руководства Верховной Рады.

Напомним, что в Украине с 2004 года существует государственная награда Украины — почетное звание "Мать-героиня", которое присваивается президентом Украины женщинам, которые родили и воспитали до восьмилетнего возраста пятерых и более детей.

Как сообщалось, "Слуги народа" предлагают увеличить штрафы за самозахват земли в 100 и более раз. Соответствующий законопроект №6124 был внесен в Раду 1 октября.