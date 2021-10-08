Зеленский помиловал 31 осужденного военнослужащего

Президент Владимир Зеленский подписал указ о помиловании либо уменьшении срока лишения свободы, касающийся 31 осужденного военнослужащего. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Решение принято по инициативе Консультативного совета по вопросам обеспечения прав и свобод защитников Украины, после чего комиссия при президенте по вопросам помилования рекомендовала Зеленскому издать соответствующий указ.

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"Принимая во внимание степень тяжести совершенных преступлений, срок фактического отбытия наказания, личности осужденных, их семейное положение, поведение до совершения преступления и после осуждения, возмещение причиненных убытков и устранение причиненного ущерба, мнения органов и учреждений исполнения наказаний о целесообразности помилования и другие обстоятельства, Зеленский поддержал предложение комиссии", — говорится в сообщении.

Отмечается, что такое отдельное представление о помиловании военных было сделано впервые в новейшей истории Украины. При определении лиц для помилования учитывались их заслуги перед государством, причем в список попали лишь лица, не совершавшие тяжких преступлений. Зеленский лично ознакомился с делом каждого военного, которого рекомендовали помиловать.

"Помилование, в частности, не касается дел в отношении военных, совершивших ДТП в состоянии алкогольного опьянения. Также не рассматриваются дела осужденных за убийство", — отмечают в Офисе президента.

Указано также, что с освобожденными от наказания лицами будет общаться психолог, "который будет работать над их боевыми травмами и помогать социализироваться".

Сообщается, что подписанию указа предшествовало посещение председателем Консультативного совета по обеспечению прав и свобод защитников Украины Аленой Вербицкой около 40% колоний. Также она посетила исправительные центры и следственные изоляторы и провела встречи с более чем 200 осужденными военными.

"Комиссия по вопросам помилования намерена продолжать совместную работу с Консультативным советом. Запланированы дальнейшие встречи председателя совета с заключенными защитниками и изучение их дел. К концу года ее представители планируют посетить еще около сотни мест лишения свободы", — говорится в сообщении.

При этом комиссия будет рассматривать вопрос о помиловании не только в отношении ветеранов. Указано, что перед ней была поставлена задача не ждать прошений о помиловании, а самостоятельно искать представителей уязвимых категорий среди осужденных: несовершеннолетних, женщин с детьми, людей с инвалидностью, детально изучать каждое дело. Сейчас в работе рассмотрение прошений о помиловании в отношении осужденных несовершеннолетних.

В дальнейшем заседания комиссии по помилованию будут происходить по мере обработки собранной информации и проведения встреч с осужденными.

Напомним, что Консультативный совет по обеспечению прав и свобод защитников Украины был создан Зеленским 12 марта.

4 марта Офис президента заявил, что инициирует создание внесудебного механизма признания несправедливости судебных приговоров в отношении ветеранов войны и общественных деятелей, вынесенных с 2014 года.

У Зеленского тогда заявили, что "не исключают, что сотни ветеранов и активистов не смогли должным образом защититься" от украинских законов.