Сервис Google Play Music прекратит существование к концу 2020 года

Американская компания Google объявила, что полностью отключит стриминговый сервис Google Play Music к концу 2020 года.

Его заменит платформа YouTube Music, сообщает пресс-служба видеохостинга.

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Несколько месяцев назад YouTube Music разрешил пользователям трансферовать свои музыкальные библиотеки с Google Play Music. Речь идет о сохраненных плейлистах, исполнителях, альбомах, треках, приобретенном контенте, рекомендациях и тому подобное.

Сервис предложит пользователям уникальные подборки рекомендаций и широкий выбор плейлистов.

Также можно будет создавать коллаборационные плейлисты с другими фанатами исполнителей и искать новые релизы.

Известно, что Youtube Music также будет работать с Android TV и Google Maps.

В частности, пользователи получат возможность смотреть клипы и выступления исполнителей на большом экране и слушать музыку во время пользования навигацией непосредственно в приложении.

Ранее сообщалось, что два глобальных международных бренда Vodafone и YouTube заключили соглашение о сотрудничестве, результатом которого стало уникальное для украинского телеком-рынка предложение "YouTube без перерв".