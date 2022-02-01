Сервис такси DiDi закрыл офис и отложил выход на украинский рынок — СМИ

Китайский сервис такси DiDi, который планировал зайти в Украину в 2021 году, закрыл украинский офис, а сотрудников уволили. Выход DiDi на украинский рынок заморожен, и в настоящее время это не обсуждается в компании, сообщает издание AIN.

DiDi удалось переманить специалистов у Uber и Bolt, и некоторое время они работали над запуском сервиса в Украине.

При этом новые требования правительства Китая заставили компанию отказаться от освоения украинского рынка.

Дело в том, что 30 июня DiDi вышла на IPO в Нью-Йорке и привлекла тогда 4,4 миллиардов долларов. Но это решение не понравилось китайскому правительству, которое сразу же потребовало от компании остановить регистрацию новых пользователей в Китае.

Властей возмутил тот факт, что компания выбрала IPO США, а не китайские биржи. По их версии, это может быть опасным для страны, так как DiDi собирает много информации о своих клиентах в Китае.

В середине лета 2021 года появилась информация о том, что DiDi могут частично национализировать, то есть большую долю акций компании передать правительству. Через несколько месяцев, в декабре, топ-менеджеры Didi сообщили о делистинге с IPO в Нью-Йорке, заявив, что компания возвращается в Китай.

После этого DiDi сократила свое присутствие на других рынках, а украинский вообще перестала рассматривать.

Отметим, что компания успела зарегистрировать торговую марку в Украине. В базе данных "Укрпатента" указано, что в Украине DiDi намерен работать в трех классах деятельности.

В частности, компания хотела работать в сфере создания программного обеспечения, а также в сегменте перевозок, в том числе пассажирских. Последний класс деятельности, которым планировала заняться DiDi, — IT-сегмент. Однако что теперь будет с ТМ DiDi, неизвестно.