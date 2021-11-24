Новый конкурент для Uber: китайский сервис такси DiDi зарегистрировал ТМ в Украине

Украинское патентное ведомство ("Укрпатент") 24 ноября выдало компании Beijing DiDi Infinity Technology Development Co свидетельство о регистрации товарного знака DiDi. Об этом сообщает Dev.ua.

Заявку на регистрацию ТМ компания подала еще в июне 2020 года. До этого она подавала аналогичную заявку в марте прошлого года, но тогда ее так и не зарегистрировали.

В базе данных "Укрпатента" указано, что в Украине DiDi намерен работать в трех классах деятельности.

В частности, компания планирует работать в сфере создания программного обеспечения, а также в сегменте перевозок, в том числе пассажирских. Последний класс деятельности, которым собирается заняться DiDi, — IT-сегмент. На сегодняшний день сервисами компании пользуется более 450 млн пользователей в Китае и других странах.

Летом этого года DiDi запустил свой сайт, но пока компания полноценно не вышла на украинский рынок, он не работает. На своем сайте DiDi указывал, что комиссия сервиса для водителей, которые захотят присоединиться к нему, не будет превышать 12%.

Также в июне компания создала официальной аккаунт в социальной сети Facebook для своих украинских клиентов.

Ранее мы сообщали, что компания DiDi заинтересовалась Украиной после оценки успеха трех онлайн-гигантов украинского рынка такси — Uber, Uklon и Bolt.

В текущем году компания начала активно вести переговоры с крупными автопарками и даже набирать сотрудников.

В свою очередь действующие игроки рынка такси оценили последствия прихода конкурента. Основатель автопарка корпоративных такси Transflot считает, что выход на рынок четвертого крупного игрока может привести к еще большему падению цен на услуги такси.

Тем временем компания Uber, которая уже долгое время работает на украинском рынке, приняла решение остановить с 19 ноября работу сервиса Uber Shuttle в Киеве. В то же время другие сервисы платформы продолжат работать в столице. Речь идет о UberX и Uber Comfort.