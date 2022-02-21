Сервис такси DiDi закрывается в России и Казахстане

Китайский сервис такси DiDi уходит с российского и казахстанского рынков. Компания прекратит работать в РФ и Казахстане с 4 марта. Об этом сообщает издание РБК.

Сервис уже разослал своим российским и казахстанским партнерам уведомления о прекращении своей работы в этих двух странах.

"Сегодня, после полутора лет с момента запуска DiDi в России и почти года с момента запуска в Казахстане, мы с сожалением объявляем о намерении прекратить работу на этих важных рынках 4 марта 2022 года", — сказал представитель пресс-службы китайского сервиса такси.

Он уточнил, что это решение связано с "меняющимися рыночными условиями и другими вызовами". При этом компания продолжит вкладывать деньги в развитие своего сервиса на рынках некоторых стран Латинской Америки, Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Африки.

DiDi также планировал зайти в Украину в 2021 году, однако компания неожиданно закрыла украинский офис, а сотрудников уволила.

Уход DiDi с ряда рынков связан с решением правительства Китая. Дело в том, что 30 июня компания вышла на IPO в Нью-Йорке и привлекла тогда 4,4 миллиарда долларов. Это не понравилось китайскому правительству, которое сразу же потребовало от компании остановить регистрацию новых пользователей в Китае.

В середине лета 2021 года появилась информация о том, что DiDi могут частично национализировать. Вскоре компания сократила свое присутствие на других рынках, а украинский вообще перестала рассматривать.