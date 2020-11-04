Сеть "Велика кишеня" могут продать собственникам "Эпицентра" — СМИ

Один из старейших ритейлеров Украины — компания "Ритейл Групп" (сети "Велика кишеня", "Велмарт", ВК "Экспресс" и ВК "Select") может поменять собственников.

Об этом сообщает "НВ Бизнес" со ссылкой на 3 источника: два инвестбанкира и директора компании — поставщика продуктов питания.

"Представители Романа Лунина проводят переговоры о продаже всей компании", — рассказали изданию собеседники.

Указано, что "Ритейл Групп" так и не смогла оправиться после кризиса 2009 года, а попытка развивать различные форматы не дала результата.

В свою очередь собственники "Эпицентра" Александр и Галина Гереги уже давно присматриваются к продовольственной рознице и тестируют этот формат в своих гипермаркетах.

Известно, что компания "Ритейл Групп" работает на украинском рынке ритейла с 2000 года, а ее мажоритарным собственником является бизнесмен Роман Лунин. Компания начала свое развитие с популярной в начале 2000-х сети "Велика кишеня", которая к 2007 году насчитывала 38 магазинов.

Помимо продовольственного ритейла, группа развивала сеть "Велика аптека", книжных магазинов "Моя книга", сеть торговых центров "Экватор". Компании принадлежит торговый центр "Альта Центр" в Киеве недалеко от станции метро Почайна. Ее капитализация в 2006 году составляла около $400 млн. В 2009 году "Велика кишеня" входила в ТОП-5 крупнейших ритейлеров страны вместе с Fozzy Group, АТБ, Metro C&C и "Фуршетом".

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До кризиса 2008 года многие ритейлеры и девелоперы развивались за кредитные деньги. А это очень больно ударило по их бизнесу. У "Ритейл Групп" на конец сентября 2009 года, по данным ИГ "Сократ", задолженность по долгосрочным обязательствам составила 742,6 млн грн, что по курсу на тот момент составило около $92 млн.

Как отмечалось, Лунин даже планировал продать 10-25% акций компании "Квиза Трейд", которая занималась развитием сети "Велика кишеня", и планировал привлечь $20-30 млн. Потенциальные покупатели были, но они не спешили платить такую цену, и рассматривали актив как проблемный. От продажи акций решено было отказаться. Компания реструктуризировала долги.

Сообщается, что постепенно были проданы некоторые активы. В 2016 году группе "Эпицентр" был продан торговый центр "Альта Центр", а в 2017 году "Велика аптека" была продана конкуренту — сети TAS-аптека бизнесмена Сергея Тигипко.

Ритейлер сделал упор на мультиформатность и, помимо "Великой кишени", стал развивать сеть гипермаркетов "Велмарт", магазинов у дома ВК "Экспрес" и премиум-супермаркет ВК "Select".

"Последние годы сеть практически не развивалась. Особенно это хорошо видно в сравнении с конкурентами, такими как АТБ, "Сільпо" или Novus", — отметил управляющий партнер Atlas Advisors Алексей Ращупкин.

Теперь, как отмечается, Роман Лунин готов продать свой розничный бизнес.

"Компания проводила переговоры о продаже с собственниками сети БРСМ. Но сторонам не удалось договориться", — рассказывает изданию инвестиционный банкир, пожелавший остаться неназванным.

В пресс-службе БРСМ эту информацию опровергают.

По информации издания, теперь у "Великой Кишени" появился еще один возможный покупатель — группа "Эпицентр".

В то же время в комментарии Delo.ua "Эпицентр" не опроверг и не подтвердил данную информацию, заявив: "Мы пока не комментируем".

Напомним, что в июле компания "Эпицентр" запустила инициативу "Миллионы добрых дел", благодаря которой предприниматели получили грант для развития своего дела.