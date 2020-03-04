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"Скарбниця" трансформирует украинский рынок ломбардов

Сеть ломбардов "Скарбниця" внедряет cashless-сервисы и дополнительные услуги

"Скарбниця" трансформирует украинский рынок ломбардов "Скарбниця" трансформирует украинский рынок ломбардов
Сергей Махота, руководитель отдела инноваций сети ломбардов «Скарбниця»

Первый негосударственный ломбард "Скарбниця", чья сеть насчитывает около 400 отделений по всей Украине, успешно разрушает стереотипы, предлагая клиентам высокий уровень безопасности и сравнимый с банковским уровень сервисов безналичного расчета. Об этом и о том, как удалось стать полноценным участником финтех-индустрии, рассказывает Сергей Махота, руководитель отдела инноваций сети ломбардов "Скарбниця".

В чем суть ломбардной деятельности? Как выглядит портрет клиента сети ломбардов "Скарбниця"?

Наш главный вектор деятельности — микрокредитование физлиц под залог имущества. Именно на этом, а не на скупке имущества для последующей реализации, сфокусирована компания.

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Почти 60% наших клиентов — люди со средним и выше среднего достатком, а ядро целевой аудитории (40%) — молодежь 26-35 лет, еще 27% — люди в возрасте 36-45 лет. Они рассматривают ломбард, в первую очередь, как возможность решить срочные финансовые вопросы. Об этом свидетельствует высокий процент обратного выкупа: 80 из 100 клиентов возвращаются за своим имуществом.

Как в компании пришли к необходимости внедрения инновационных сервисов. Чем это было продиктовано?

Взятый нами курс на потребительское микрокредитование продиктован трансформацией стратегии развития. Ключевой вектор — разветвленная система безналичных расчетов. Ее запуск (первый безналичный расчет состоялся в 2011 году) — следование тренду роста в Украине доли безналичных операций. По данным НБУ, с начала 2019 года она увеличилась на 4,3%, до 49,4%, а количество бесконтактных карт — на 70%.

Как сеть ломбардов "Скарбниця" оценивает свои позиции на данный момент?

Сегодня "Скарбниця" по уровню цифровых сервисов — один из лидеров в сегменте ломбардов Украины. Наибольшей популярностью пользуется получение кредита безналичным способом. Среди множества украинских ломбардов такую услугу предоставляют считанные компании. При этом выдача займа осуществляется на карту любого украинского банка. Также в нашей сети востребована возможность погашения кредитов в онлайн-режиме, в личном кабинете и дистанционный добор средств по кредитному договору, когда клиент изначально берет лишь часть суммы, а при необходимости может получить остаток.

И как ваши клиенты восприняли внедрение инновационных сервисов?

Цифры говорят сами за себя: с декабря 2018 года по декабрь 2019-го в ломбардах "Скарбниця" совершено свыше 40 тыс. безналичных операций. За год рост составил 360%, и показатели продолжают расти.

Чем еще сегодня "Скарбниця" удерживает свои лидерские позиции на рынке, что предлагаете клиенту в условиях жесткой конкуренции?

Кроме безналичного расчета наша сеть ломбардов выделяется разнообразием дополнительных услуг. Летом 2019 года мы первыми среди ломбардов в Украине запустили кешбэк: 5% от суммы погашения процентов по кредитному договору возвращаются клиенту, а накопленные бонусы можно использовать для погашения кредита или увеличения его суммы.

Наш "Промломбард" позволяет получить кредит под нестандартный залог, например, под производственные станки, сельхозтехнику или стройматериалы. И здесь как нельзя кстати придется еще одна наша услуга — мобильный ломбард. Спецфургон с мини-лабораторией и кредитным экспертом прибудет по вызову клиента в удобное время, а оценщик оформит договор и выдаст сумму по кредиту.

Что в планах на ближайшее будущее? Или будете развивать уже существующие cashless-услуги?

Команда менеджеров и руководителей проектов, которые занимаются разработкой и внедрением инновационных продуктов, работает на опережение. Буквально на днях мы презентовали в компании платформу ScarbID, благодаря которой уже сегодня наши клиенты могут использовать сервис е-паспорт и заключать е-договор. При повторном визите клиенту необходимо всего лишь иметь при себе мобильный телефон, посредством которого осуществляется идентификация и подтягивается его история сотрудничества с ломбардом. На достигнутом не останавливаемся, будем подтверждать статус инновационного ломбарда конкретными действиями.

"Скарбниця" сегодня  — это?...

Это уже не просто ломбард, а своего рода финансовый супермаркет, который предоставляет услуги, в том числе в онлайне. Внедряемые нами инновации способствуют дальнейшей трансформации платежных систем, развитию электронных платежей и становлению экономики страны.

Термины "Компания "Скарбниця", "Сеть ломбардов "Скарбниця", "Ломбард Скарбниця" употребляется в значении всех юридических лиц и их обособленных подразделений, предоставляющих ломбардные услуги с использованием знака для товаров и услуг "Скарбниця" на законных основаниях.

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