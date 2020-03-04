"Скарбниця" трансформирует украинский рынок ломбардов

Первый негосударственный ломбард "Скарбниця", чья сеть насчитывает около 400 отделений по всей Украине, успешно разрушает стереотипы, предлагая клиентам высокий уровень безопасности и сравнимый с банковским уровень сервисов безналичного расчета. Об этом и о том, как удалось стать полноценным участником финтех-индустрии, рассказывает Сергей Махота, руководитель отдела инноваций сети ломбардов "Скарбниця".

В чем суть ломбардной деятельности? Как выглядит портрет клиента сети ломбардов "Скарбниця"?

Наш главный вектор деятельности — микрокредитование физлиц под залог имущества. Именно на этом, а не на скупке имущества для последующей реализации, сфокусирована компания.

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Почти 60% наших клиентов — люди со средним и выше среднего достатком, а ядро целевой аудитории (40%) — молодежь 26-35 лет, еще 27% — люди в возрасте 36-45 лет. Они рассматривают ломбард, в первую очередь, как возможность решить срочные финансовые вопросы. Об этом свидетельствует высокий процент обратного выкупа: 80 из 100 клиентов возвращаются за своим имуществом.

Как в компании пришли к необходимости внедрения инновационных сервисов. Чем это было продиктовано?

Взятый нами курс на потребительское микрокредитование продиктован трансформацией стратегии развития. Ключевой вектор — разветвленная система безналичных расчетов. Ее запуск (первый безналичный расчет состоялся в 2011 году) — следование тренду роста в Украине доли безналичных операций. По данным НБУ, с начала 2019 года она увеличилась на 4,3%, до 49,4%, а количество бесконтактных карт — на 70%.

Как сеть ломбардов "Скарбниця" оценивает свои позиции на данный момент?

Сегодня "Скарбниця" по уровню цифровых сервисов — один из лидеров в сегменте ломбардов Украины. Наибольшей популярностью пользуется получение кредита безналичным способом. Среди множества украинских ломбардов такую услугу предоставляют считанные компании. При этом выдача займа осуществляется на карту любого украинского банка. Также в нашей сети востребована возможность погашения кредитов в онлайн-режиме, в личном кабинете и дистанционный добор средств по кредитному договору, когда клиент изначально берет лишь часть суммы, а при необходимости может получить остаток.

И как ваши клиенты восприняли внедрение инновационных сервисов?

Цифры говорят сами за себя: с декабря 2018 года по декабрь 2019-го в ломбардах "Скарбниця" совершено свыше 40 тыс. безналичных операций. За год рост составил 360%, и показатели продолжают расти.

Чем еще сегодня "Скарбниця" удерживает свои лидерские позиции на рынке, что предлагаете клиенту в условиях жесткой конкуренции?

Кроме безналичного расчета наша сеть ломбардов выделяется разнообразием дополнительных услуг. Летом 2019 года мы первыми среди ломбардов в Украине запустили кешбэк: 5% от суммы погашения процентов по кредитному договору возвращаются клиенту, а накопленные бонусы можно использовать для погашения кредита или увеличения его суммы.

Наш "Промломбард" позволяет получить кредит под нестандартный залог, например, под производственные станки, сельхозтехнику или стройматериалы. И здесь как нельзя кстати придется еще одна наша услуга — мобильный ломбард. Спецфургон с мини-лабораторией и кредитным экспертом прибудет по вызову клиента в удобное время, а оценщик оформит договор и выдаст сумму по кредиту.

Что в планах на ближайшее будущее? Или будете развивать уже существующие cashless-услуги?

Команда менеджеров и руководителей проектов, которые занимаются разработкой и внедрением инновационных продуктов, работает на опережение. Буквально на днях мы презентовали в компании платформу ScarbID, благодаря которой уже сегодня наши клиенты могут использовать сервис е-паспорт и заключать е-договор. При повторном визите клиенту необходимо всего лишь иметь при себе мобильный телефон, посредством которого осуществляется идентификация и подтягивается его история сотрудничества с ломбардом. На достигнутом не останавливаемся, будем подтверждать статус инновационного ломбарда конкретными действиями.

"Скарбниця" сегодня — это?...

Это уже не просто ломбард, а своего рода финансовый супермаркет, который предоставляет услуги, в том числе в онлайне. Внедряемые нами инновации способствуют дальнейшей трансформации платежных систем, развитию электронных платежей и становлению экономики страны.

Термины "Компания "Скарбниця", "Сеть ломбардов "Скарбниця", "Ломбард Скарбниця" употребляется в значении всех юридических лиц и их обособленных подразделений, предоставляющих ломбардные услуги с использованием знака для товаров и услуг "Скарбниця" на законных основаниях.