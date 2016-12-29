Сколько елок продается в Украине к Новому году и как выбрать легальную

Заканчивается подготовка к встрече Нового года. Одним из главных атрибутов праздника является ель или сосна. Delo.UA выясняло, как определить легально выращенную елку, сколько всего новогодних деревьев продается в Украине и почему в 2016 году произошла путаница с их маркировкой.

Сколько всего продают елок?

В новогодний период в Украине реализуется приблизительно 800-850 тыс. штук новогодних елок. Они выращены и заготовлены в лесхозах Гослесагентства, частными предпринимателями, другими лесопользователями.

Как оценить объем рынка?

Ценовая политика на новогодние елки в 2016 году остается в среднем на уровне прошлого года. По Украине средняя цена составляет 56 грн за погонный метр. На столичных елочных рынках найти живую елку дешевле 100 грн почти невозможно. При этом наиболее популярными являются елки высотой 1,5-1,8 м — их удобно транспортировать до дома и наряжать.

Средняя стоимость елок для конечного потребителя:

0,5-1,5 м: 150-200 грн

1,5-1,7 м: 200-250 грн

1,8-2,0 м: 250-300 грн

2,0- 2,5 м: 350-500 грн

При этом отпускная цена в лесных хозяйствах может составлять 40-50 грн за дерево.

Объем рынка новогодних елок составляет около 45 млн грн (850 тыс. елок * 1,5м (средняя высота) * 56 грн (ср. цена). Но это то, что реализуется через лесхозы Гослесагентства.

Сколько в тени?

В тени остается порядка 40-60% рынка новогодних хвойных деревьев (около 400-450 тыс. елок) на сумму от 50 до 80 миллионов гривень, если брать по продажным ценам. К тому же показатели с каждым годом ухудшаются, о чем косвенно может говорить статистика продажи бирок для новогодних елок:

2013 год — 850 000 бирок

2014 год — 660 000 бирок

2015 год — 344 000 бирок

Потери для отрасли и экономики Украины ощутимые, и неуплаченные налоги — это лишь верхушка айсберга. Кроме этого, необходимо понимать размер ущерба, нанесенного предприятиям лесного хозяйства в результате самовольной вырубки. Прибавьте также тот факт, что неконтролируемая рубка, которая производится в загрязненных районах (Чернобыльская зона, территории заводов и производств), приносит загрязнение в дома к людям.

Сколько надо времени и денег, чтобы вырастить правильную елку?

Ежегодно официально продают около миллиона деревьев, обычно в возрасте до 5 лет. Именно за это время хвойные вырастают высотой до двух метров.

Что наличие бирки дает потребителю?

Потребителю бирка дает гарантию, что он покупает выращенное для продажи и абсолютно законно срубленное дерево, за которое уплатили налог. По номеру штрих-кода на бирке покупатель может получить информацию о том, в каком хозяйстве елка выращена — что она, например, привезена с Карпат или из Черниговской области, а не из Чернобыля.

Бирка — это аналог акцизной марки, который подтверждает законность торговли древесиной

Это лакмусовая бумага отсутствия коррупционной составляющей в сделках с древесиной, включая продажу новогодних елок. Собственно, это один из символов прозрачности и новой осознанной Украины.

Бирка — это унифицированный маркер, поэтому требования к ней должны быть очень высокими. Например, ее конструкция должна обеспечивать защиту от подделки номера и штрих-кода, механическую устойчивость в диапазоне температур от -25оС до +50оС, устойчивость нанесенного номера и штрих-кода к растворению в воде, безошибочное считывание сканерами штрих-кода (1D и 2D сканеры) и т.д. Но нужно понимать, что самое главное — это сами данные, порядок их внесения в систему, а также реально действующая система электронного учета древесины. Иначе учета не будет — будут только слова об учете.

Программа учета новогодних елок-2016

Сейчас для учета новогодних елок используются наклейки, пластиковые бирки, а также бирки, оставшиеся с прошлого года. Есть еще черные бирки, которые прикрепляются к дереву пластиковым хомутом.

Но фактически, учета новогодних елок в 2016 году нет.

Такое разнообразие бирок привело к тому, что никто не может определить, где срублена данная новогодняя елка, кем и как она заготовлена, кому продана и за какие деньги.

Подобную ситуацию просто невозможно представить в Германии, Австрии или любой другой стране Европы, где внедрен стандартизированный учет. Это означает, что бирки или наклейки, которые используются для маркировки деревьев, строго установленного единого образца, и других быть не может. Они идут со сплошной нумерацией и штрих-кодом, данные которых вносятся в систему учета, что позволяет легко отследить где, когда, кем и как заготовлена и реализована данная новогодняя елка.

Напомню, с 2013 года каждая елка в Украине маркировалась пластиковой биркой единого образца. Любой покупатель мог через сервис yalynka.info проверить происхождение дерева.

Сегодня с согласия ГП "Лесной Инновационно-Аналитический Центр" (ведь именно ЛИАЦ является оператором Системы электронного учета древесины) данная система не работает. Кто-то реализуют самоклеящиеся этикетки с номером, кто-то реализует пластиковые бирки, бумажные наклейки разного образца. Есть наклейки со штрих-кодом и без, они размокают и рвутся. В результате большинство елок продаются без бирок и без наклеек, продавцы елок вешают этикетки неизвестного происхождения при продаже. Убедиться в этом можно, зайдя на любой елочный базар. Черный рынок новогодних елок процветает в Украине в этом году как никогда.