СМИ: приватизация ОГХК не решит проблему вмешательства силовиков в работу компании

"Объединенная горно-химическая компания" готовится к приватизации, которая призвана избавить компанию от коррупции и сделать ее одним из крупнейших налогоплательщиков. Однако этот путь не будет легким — пишет издание "Капитал".

По словам журналистов, многолетние злоупотребления на ОГХК были возможны благодаря отлаженным коррупционным схемам и "крышеванию" со стороны силовиков.

Приватизация предприятия может не дать необходимого эффекта и не принести новых поступлений в бюджет, если новый собственник не сможет самостоятельно устанавливать цену контрактов и беспрепятственно отправлять свою продукцию покупателям.

Как отмечается в статье, предвзятое отношение к хозяйственной деятельности госкомпании со стороны СБУ и ДБР значительно активизировалось с середины 2020 года, несмотря на то, что новый менеджмент стал ломать старые схемы и "расчищать завалы" скандальных предшественников.

Новые управленцы полностью перекроили продажные и снабженческие потоки, увеличили число покупателей продукции с 3-4 до 40, существенно повысили отпускные цены и увеличили валовый ежемесячный доход более чем в 2 раза.

Несмотря на это, следователями ГБР был открыт ряд криминальных производств, по которым нет ни конкретных фигурантов, ни обвинения, ни доказательств. Кроме того, следователями ГБР и сотрудниками Одесской таможни с начала 2021 г. стали блокироваться поставки титанового концентрата ОГХК на рынки Японии и Китая.

Правоохранители "без суда и следствия" заблокировали грузы в портах Одессы и Черноморска, сорвали процедуры таможенного оформления и погрузки, из-за чего перспективные сделки обернулись финансовыми претензиями на сумму 1,6 млн. дол.

Такие действия силовиков могут означать попытку обвалить ключевые показатели деятельности ОГХК накануне приватизации и сбить цену в интересах одного из возможных покупателей. Кроме того, подозревает автор материала, это может свидетельствовать о желании восстановить коррупционный контроль над теневыми продажами титаносодержащего сырья на территорию оккупированного Крыма и РФ и не допустить переориентации украинского экспорта на рынки стран Азии.

"Целая серия открытых уголовных производств, спекуляции на вопросах национальной безопасности и круговая коррупционная порука с руководством портов и таможни, может позволить ГБР и СБУ еще продолжительное время влиять на приватизированный актив: "наведываться" к новым владельцам компании и проводить дополнительные следственные мероприятия, ситуативно создавать проблемы и негативный резонанс, в целом влиять на реализацию коммерческой стратегии и экспортных контрактов", — отмечает издание.

Несмотря на очевидное желание сохранить коррупционный контроль над крупнейшими статьями украинского экспорта, вряд ли силовикам удастся сохранить этот теневой финансовый поток и удержаться на нем, поскольку рано или поздно, данный вопрос попадет в поле зрения высшего политического руководства Украины — заключают авторы статьи.