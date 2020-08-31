СМИ: "Рупор" Коломойского Дубинский хочет уничтожить зеленую энергетику с помощью КСУ

Группа депутатов Верховной Рады внесла инициированное нардепом Александром Дубинским представление в Конституционный суд о якобы незаконности зеленых тарифов. По оценке предпринимателя, сооснователя "Украинской ассоциации возобновляемой энергетики" (УАВЭ) Игоря Тынного, нардепы таким образом хотят посеять хаос и разрушить отрасль возобновляемой энергетики (ВИЭ), признав задним числом неконституционными методы стимулирующего тарифообразования, принятые парламентом 11 лет тому назад. Об этом говорится его статье "Как уничтожение зеленой энергетики поможет Коломойскому и дальше "зарабатывать" $1,2 млн в сутки" в издании Цензор.нет.

Тынный без обиняков заявляет, что Дубинский — это "информационный "таран" Коломойского и его партнеров, публично возглавил этот процесс".

"Этот депутат широко известен отсутствием каких-либо моральных принципов и готовностью старательно выполнять волю своих хозяев. За поливание грязью оппонентов ему щедро платили и платят, сам он не отличается талантами в бизнесе, отдавая предпочтение скупке десятков квартир в Киеве, о чем было качественное журналистское расследование", — говорится в материале.

Конечных бенефициаров и инвесторов процесса вся страна хорошо знает, говорится в материале. Тынный также утверждает, что они всегда были и остаются самой мощной в Украине "организованной преступной группой".

"Талантливые шулеры, которые задолжали народу Украины десятки миллиардов долларов из-за сделки с "Приватбанком" и авиакомпаниями, различными государственными энергокомпаниями ПАО "Укрнафта", ПАО "Центрэнерго", НАЭК "Энергоатом" и т.д.", — пишет автор.

Например, как напоминает Тынный, совсем недавно "Центрэнерго" при себестоимости, как минимум, 1,62 гривны (которую подтвердило официально правление компании, а на самом деле она существенно выше) продало заводам Коломойского, через его посредников, электрическую энергию по 1,07 гривны.

"Прямые убытки государству — около 2,5 миллиарда гривен, сразу, только за один квартал текущего года. И это уже после того, как чиновники радостно отрапортовали о "возвращении" ПАО "Центрэнерго" под контроль государства!", — возмущается предприниматель.

Тынный поясняет также, что этим публичным судебным процессом его инициаторыпытаются решить две основные задачи: "Во-первых, отпугивать дальше от Украины иностранцев, чтобы страна оставалась замкнутой в себе, и исключительно те же олигархические группы и в дальнейшем имели в ней влияние. Ибо, чем больше заходит иностранного капитала, который требует прозрачных правил игры, тем меньше их влияние. И через коррупционные схемы уже не получится получать преференции, надо будет конкурировать по рыночным законам".

"Вторая цель — еще проще и понятнее. Чтобы была возможность воровать $1,2 млн в сутки — нужна жертва, средств государственных энергокомпаний уже мало. Многочисленные (более 300 компаний среднего масштаба и тысячи маленьких лицензиатов) и интеллигентные инвесторы в ВИЭ кажутся "братве" легкой добычей", — настаивает сооснователь УАВЭ.

Кроме того, в статье отмечается, что факт признания неконституционным чего-то, какого механизма, который действует уже более десяти лет не укладывается ни в какую логику. Как и тот факт, что за эти 10 лет Верховная Рада принимала десятками законы по ВИЭ, а теперь часть депутатов, которые недавно сами голосовали за установление этих тарифов и их изменение, предлагают признать неконституционными свои предыдущие решения.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что Украина погасит 40% задолженности перед поставщиками "зеленой" энергии в четвертом квартале 2020 года.