Соглашение об открытом небе подпишут на саммите Украина-ЕС

На полях саммита Украина-ЕС, который состоится 12 октября, планируется подписание ряда соглашений, в частности об общем авиационном пространстве, которое называют соглашением об "открытом небе".

О таких планах ранее сообщила вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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"Мы ожидаем в этом году и в ходе саммита... подписания долгожданного соглашения об общем авиационном пространстве, которое предусматривает либерализацию пассажирских и грузовых воздушных перевозок. Это еще одно измерение для нашей зоны свободной торговли", — сказала Стефанишина.

По ее словам, соглашение откроет Украину для некоторых лоукост-авиалиний, что увеличит количество путешествующих и будет значительно способствовать росту экономики Украины в сфере туризма.

"На саммите будут подписаны три соглашения. Первое — соглашение о совместном авиационном пространстве, которое, простыми словами, улучшит связь между двумя сторонами и создаст условия для новых коммерческих возможностей для авиалиний Украины и стран-членов ЕС", — сказал высокопоставленный чиновник ЕС в комментарии Европейской правде.

Кроме этого, запланировано подписание еще ряда важных соглашений.

"Это будут и соглашения о получении Украиной новых пакетов средств от европейских финансовых институтов на развитие инфраструктуры, а также подписание новых соглашений об участии Украины в программах "Креативная Европа" и "Горизонт Европейского Союза", — отметила вице-премьер Ольга Стефанишина.

По словам Стефанишиной, одна программа касается поддержки культуры и культурного обмена, позволяет украинским художникам и культурной среде участвовать в выставках, получать гранты с другими государствами. Вторая программа касается поддержки украинской научной среды и возможности работать с академической средой ЕС.

Напомним, Совет ЕС 28 июня 2021 года дал согласие на подписание с Украиной, а также еще с тремя странами — Арменией, Тунисом и Катаром — Соглашения о едином авиационном пространстве.

В Мининфраструктуры отмечают, что до завершения всех необходимых для вступления его в действие процедур применение указанного документа по отношению к Украине может происходить на временной основе.

Процесс объединения украинского авиационного пространства с ЕС был начал еще в 1999 году. 12 декабря 2006 года Совет ЕС уполномочил ЕК начать соответствующие переговоры со страной. В октябре 2013-го текст Соглашения о САП был согласован сторонами, однако из-за внешнеполитических условий его подписание было отложено на неопределенный срок.

Президент Украины Владимир Зеленский приветствует одобрение Соглашения о совместном авиапространстве между Украиной и ЕС, подчеркивая, что подписание этого документа станет еще одним шагом к вхождению Украины в единое европейское пространство.

Напомним, лоукостер Ryanair планирует агрессивную экспансию в Украине, если страна присоединится к соглашению Европейского Союза по открытому небу в ближайшие месяцы.