Светлана Рекрут, ФГВФО: "Мы в начале качественных изменений системы гарантирования"

Назовите наиболее значимые достижения за последние два года.

Фонд справился практически со всеми вызовами банковского кризиса 2014-2017 годов. Мы выплатили 2 млрд грн гарантированного возмещения почти двум миллионам вкладчиков более 90 неплатежеспособных банков. Теперь исходя из новых задач, которые мы перед собой ставим, настало время пересмотреть приоритеты и нашу философию.

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На протяжении последних двух лет мы работаем над тем, чтобы не допустить повторения подобного кризиса. Впредь мы должны предупреждать проблемы, а не в пожарном порядке их гасить. Для Фонда неплатежеспособность банка и его дальнейшая ликвидация — самый неблагоприятный сценарий, поэтому наиболее важный шаг в этом направлении — внедрение системы раннего реагирования. Сейчас мы активно работаем над имплементацией норм евродиректив (№№49, 59) и адаптацией нашего законодательства к нормам ЕС. Нашей главной наградой за это должно стать соответствие суммы гарантирования европейским стандартам — 100 тыс. евро. Надеюсь, первый шаг к этой цели мы сделаем уже в этом году, увеличив сумму возмещения по вкладам вдвое.

Какие реформы произошли за последнее время и как они повлияли на эффективность организации?

По сравнению с 2014 годом в Фонде поменялось практически все. Мы автоматизировали систему выплат. Теперь вкладчик сам может выбрать, где и когда получить свои деньги. Это можно сделать в любом отделении банка-агента, подключенного к автоматизированной системе выплат.

Мы с нуля создали рынок проблемных активов в стране — от разработки и внедрения системы "ProZorro.Продажи" до привлечения международных игроков, торговых площадок с мировым именем.

Сейчас налаживаем более тесное сотрудничество с банками. Они наши основные партнеры в поддержании стабильности системы и защите интересов вкладчиков.

Насколько диджитализация стала обязательным условием эффективной работы? Что было сделано в этом направлении?

Прошлый год стал для нас настоящим тестом на умение быстро адаптироваться к изменениям в условиях коронакризиса. Нам удалось в кратчайшие сроки перевести работу Фонда в режим онлайн без потери эффективности. Мы не прекратили процесс ликвидации банков, не остановили продажи активов и смогли обеспечить непрерывность процесса выплат вкладчикам гарантированного возмещения.

Говорят, кризис — это новые возможности. Коронакризис указал нам вектор дальнейшего развития: сейчас мы работаем над максимальной автоматизацией всех процессов Фонда. Это сделает нас еще устойчивее, более адаптивными и эффективными.

Какой тип лидерства вы исповедуете? Что стало важным в отношениях с командой сегодня?

Я стала частью команды Фонда в разгар последнего банковского кризиса, застав самые сложные времена, когда в течение года принимались решения о выведении с рынка по 30 банков! Тогда нам удалось ответить на все вызовы. Мое мнение: именно в командной работе залог успеха любого организации и любого лидера.

Я всегда поддерживаю желание человека расти и развиваться профессионально. Это очень важно — не стоять на месте, идти вперед и делать все, чтобы завтра быть лучше, чем вчера.

Назовите самый важный для вас проект сейчас? Как он повлияет на вашу дальнейшую работу?

Самый важный стратегический проект — завершить трансформацию Фонда. Как я уже говорила, сегодня мы ставим перед собой задачу быть надежным партнером для наших банков-участников.

Среди тактических шагов — последующее усовершенствование услуг Фонда, прежде всего выплат гарантированного возмещения. Этот процесс должен быть максимально комфортным для вкладчика и требующим минимальных затрат. Еще одна задача — расширить гарантии Фонда и создать единую систему гарантирования во всех финучреждениях, имеющих право привлекать вклады от населения.

Но краеугольным камнем остается вопрос долгов Фонда. Реструктуризация нашего долга перед Минфином даст возможность начать новый этап качественных изменений системы гарантирования, поднять гарантированную сумму возмещения, принять новых участников и пр. Напомню, что для выплат вкладчикам в период кризиса 2014-2017 годов Фонд занял у государства 80 млрд грн под рыночные проценты. С Нацбанком мы полностью рассчитались: перечислили 25,6 млрд грн, в том числе 5,5 млрд грн процентов. Вернули Минфину 19,6 млрд грн, в том числе 7 млрд грн процентов. Остаток долга на сегодня составляет 46,94 млрд грн и более 64,16 млрд грн процентов, которые мы хотим реструктуризировать.

Среди ключевых планов на 2021 год было внесение изменений в законодательство. На каком этапе их подготовка?

Речь шла о принятии единым пакетом реструктуризации долгов Фонда, присоединения Ощадбанка и повышения гарантированной суммы возмещения. Сегодня мы активно участвуем в подготовке данных законопроектов. Процесс согласования документов достаточно трудоемкий и дискуссионный, но мы понимаем, что решение этих трех вопросов является ключевым для дальнейшего развития системы гарантирования и банковской системы в целом.

Расскажите детальнее о работе по взысканию средств с экс-собственников неплатежеспособных банков.

В решении вопроса поиска и возврата выведенных из банков активов у Фонда не так давно появились очень сильные союзники. Правительство создало межведомственную рабочую группу по вопросам возвращения активов обанкротившихся банков. Этот вопрос вышел на государственный уровень, а значит, есть политическая воля его решить.

Наша позиция неизменна: не может быть так, что кто-то довел банк до банкротства и вывел из него все ликвидные активы, а вопрос расчета с вкладчиками лег исключительно на плечи государства. По долгам придется заплатить, а украденное у кредиторов банков — вернуть.

Фонд уже подал 60 исков относительно должностных лиц 41 банка о возмещениие убытков на сумму 96,8 млрд грн. Подано более 1,4 тыс. заявлений о криминальных правонарушениях, связанных с выводом средств.

Что касается работы в иностранных юрисдикциях, то нужно понимать, что это очень длительный процесс, в который вовлекаются международные юристы, иностранные аудиторы, детективы, форензик-специалисты. Но лед тронулся, и это главное.

Какие ваши прогнозы относительно развития банковской системы в этом году?

Наверное, впервые экономический кризис 2020 года не отразился на банковской системе, которая работала как часы. Всего два банка были выведены с рынка, и это не было связано с влиянием кризиса, просто не сработала их бизнес-модель.

Сейчас банки накопили достаточный запас ликвидности, и это даст толчок не только для восстановления рынка кредитования, но и для развития экономики страны. Кстати, уже второй год подряд Фонд способствует процессу возобновления кредитования. В прошлом году мы досрочно перечислили Минфину 2 млрд грн, которые пошли в Фонд развития предпринимательства на финансирование госпрограммы "Доступные кредиты 5-7-9". В этом году очередные 2 млрд грн досрочного погашения идут на запуск еще одной госинициативы — программы "Доступная ипотека".

Нам важно, чтобы перечисленные Фондом средства шли на развитие экономики страны и улучшение благосостояния украинцев.