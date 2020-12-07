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Татьяна Андрианова, СЕО "Октава Капитал": как построить комплексную защиту бизнеса

Чем стремительнее развиваются технологии, тем больше новых и нестандартных угроз нависает над бизнесом, при этом риски для компаний разных индустрий могут быть совершенно непохожи

Татьяна Андрианова, СЕО «Октава Капитал», глава комитета корпоративной безопасности группы Татьяна Андрианова, СЕО «Октава Капитал», глава комитета корпоративной безопасности группы
Татьяна Андрианова, СЕО «Октава Капитал», глава комитета корпоративной безопасности группы

Это говорит о том, что при построении функции корпоративной безопасности необходимо учитывать индивидуальные особенности и потребности бизнеса.

О том, как построить эффективную комплексную защиту бизнеса, рассказала на примере большой и успешной бизнес-структуры Татьяна Андрианова, СЕО "Октава Капитал", глава комитета корпоративной безопасности группы компаний "Октава".

Кратко и по делу в Telegram

Вы принимали непосредственное участие в построении системы корпоративной безопасности в группе компаний, принадлежащей бизнесмену Александру Кардакову. Расскажите, как вы пришли к нужному решению в вопросе обеспечения безопасности в такой сложной структуре?

Мы прошли непростой путь в построении корпоративной безопасности в компании. Перепробовав методом проб и ошибок разные ее форматы, мы пришли к комитетной модели, которая до сих пор показывает свою высокую эффективность.

Чтобы понять, как сложно было найти оптимальное решение, нужно знать структуру холдинга "Октава Капитал". Эта компания управляет активами Александра Кардакова, и ее основная задача — максимизировать стоимость этих активов. Активы же представлены бизнесами из совершенно разных индустрий — от компаний по разработке средств криптозащиты до питомника декоративных растений.

На что необходимо обращать внимание компаниям, планирующим внедрить у себя эффективную систему безопасности?

Для того чтобы выбрать оптимальную модель корпоративной безопасности, бизнесу необходимо ответить на ряд вопросов.

  1. Какая связь между функцией корпоративной безопасности со стратегией и долгосрочными целями компании?
  2. Какие слабые стороны и вероятные угрозы есть в компании?
  3. Кто является заинтересованными лицами и стейкхолдерами в построении этой функции? Кто несет ответственность за состояние защищенности бизнеса?
  4. Каким образом акционер и топ-менеджеры получают информацию об угрозах, то есть как обеспечить эффективное реагирование на угрозы со стороны акционера и топ-менеджмента?
  5. Идентификация ключевых активов: что представляют собой активы, которые нужно защищать?
  6. Как достичь максимальной эффективности в работе функции корпоративной безопасности?
  7. Как перенести уже полученный успешный опыт построе­ния системы безопасности на новые бизнесы компании?
  8. Надо ли строить функцию безопасности внутри компании или эффективнее передать ее на аутсорсинг?

При составлении этого списка вопросов у нас не было возможности изучить профильную литературу, ее просто не было. Определяя, что такое корпоративная безопасность, мы исходили исключительно из собственного опыта. Для нас это в первую очередь превентивная мера, которая состоит из прогнозирования, идентификации и анализа угроз и реализации комплекса мероприятий по их недопущению.

С какими угрозами и рисками приходится сталкиваться бизнесу чаще всего?

Как известно, угрозы бывают внешние и внутренние. Из внешних, как ни печально, самым большим злом для бизнеса являются коррумпированные элементы в лице правоохранителей, фискалов и других контролирующих органов, которые используют данные им законом права в своих личных целях и изобретают бесконечные способы, чтобы "кошмарить" бизнес. Также проблемы бизнесу могут создавать криминальные структуры, конкуренты, а также специализирующиеся на промышленном шпионаже и мошенничестве лица. Внешней угрозой могут быть и бывшие недовольные сотрудники.

Внутренние угрозы — это умышленные или неумышленные действия сотрудников, влекущие за собой негативные последствия для компании. Самые популярные из них — хищение активов, разглашение конфиденциальной информации и коммерческой тайны, ошибки в принятии управленческих решений руководителями компании, а также любые действия, которые могут в какой-то мере подорвать деловую репутацию компании.

В чем заключается эффективность выбранной вами модели безопасности?

Как вы понимаете, нельзя сравнивать питомники растений и IT-компании, поэтому мы создали комитеты безопасности для каждого бизнеса, которые подотчетны акционеру. При этом комитеты являются не распорядительным, а консультационно-действенным органом. Комитеты устанавливают единые стандарты, методики и практики в сфере корпоративной безопасности, которые обязательны к соблюдению всеми сотрудниками всех бизнесов, а также контролируют их соблюдение.

Что такое корпоративная безопасность в вашей компании?

Для нас это состояние защищенности бизнеса, а реализуем мы его через работу комитетов. В свою очередь комитет корпоративной безопасности включает четыре подкомитета: информационной, юридической, административной и кадровой безопасности. В каждом из них сформированы рабочие группы из экспертов узкого профиля. Они собирают информацию,  а затем формируют, внедряют и контролируют соблюдение соответствующих стандартов и политик.

Эти политики утверждаются акционером и вводятся в действие приказом директора. После этого каждый сотрудник подписывает документ, обязывающий их соблюдать.

Какие нарушения правил встречались в вашей компании?

Если говорить о нарушениях сотрудниками правил информационной безопасности (а у нас действует свыше десятка политик в этом направлении), достаточно часто встречаются нарушения использования корпоративной почты. Многие коллеги не понимают, что корпоративная почта должна использоваться исключительно в служебных целях, и если сисадмин заметит личную переписку (а это вполне возможно и не выходит за рамки дозволенного), мы можем применить санкции к такому сотруднику.

Самые неприятные нарушения сотрудниками с точки зрения последствий для компании происходят в сфере защиты конфиденциальной информации и коммерческой тайны. Не хочу углубляться, но в нашей практике был серьезный прецедент разглашения конфиденциальной информации сотрудником, который повлек за собой неприятные последствия.

Также у нас активно реализуется политика "чистого стола" — запрет на хранение на рабочем столе документов компании, содержащих конфиденциальную информацию. Мы регулярно проводим дистанционные аудиты и аудиты офисных помещений, чтобы установить, соблюдает ли сотрудник данные правила.

Какая существует ответственность за нарушения корпоративной безопасности сотрудниками?

В каждом обязательстве, которое подписывает сотрудник, предусмотрена целая градация ответственности — от предупреждения и штрафных санкций до увольнения, а в некоторых случаях привлечения к уголовной ответственности. Радует, что в основном приходится применять санкции только на первом уровне, то есть преимущественно  после официального предупреждения повторное нарушение правил не происходит.

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