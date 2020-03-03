Татьяна Грязнова, финдиректор YASNO, о миссии корпоративного финансиста

Расскажите, как появилась и чем занимается YASNO.

Мне очень повезло начать работать в компании с момента ее создания — с декабря 2018 года. После вступления в силу закона о свободном рынке электроэнергии прои­зошел анбандлинг — разделение функций бывших облэнерго на два отдельных бизнеса: распределение электроэнергии по сетям и поставку (продажу) электроэнергии клиентам. Цель такого реформирования — стимулировать среди поставщиков электроэнергии конкуренцию и, как следствие, дать украинцам лучший сервис и возможность выбора.

YASNO поставляет электроэнергию 3,5 млн клиентов в Киеве, Днепропетровской и Донецкой областях. Кроме того, компания занимается вопросами энергоэффективности и электромобильности.

С 1 января 2019 года мы как поставщики энергетических услуг начали работать с нулевым балансом, и если на старте полагали, что будем испытывать значительный дефицит оборотного капитала из-за предыдущей дебиторской задолженности потребителей, то в итоге нам удалось сбалансировать денежные потоки и выровнять финансовый результат. Иными словами, за год нам удалось выстроить бизнес с нуля и улучшить качество услуг.

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Что удалось создать за год работы, какие инновации были внедрены?

В минувшем году под брендом YASNO мы запустили несколько значимых проектов. Потребляя электроэнергию, наши клиенты могут также выбрать подходящие для них решения из трех продуктовых семей. YASNO Smart — это "умные" решения для дома, которые помогают экономить до 50% расходов на электроэнергию за счет установки двузонных счетчиков, "умных" розеток, "умных" LED-ламп. YASNO Efficiency — продажа и установка солнечных панелей и систем для хранения энергии. Это действительно инновационные решения, за которыми будущее.

Есть у нас предложения для промышленных клиентов. Наши специалисты предложат услугу по энергоаудиту, разработают проект по повышению эффективности, который впоследствии профинансируют и воплотят в жизнь. Сэкономленные средства (экономия энергоресурсов может достигать 90%) распределяются между клиентом и нами как инвестором и исполнителем проекта.

С YASNO E-mobility водители электрокаров могут за 20-40 минут зарядить свое авто на 23 скоростных зарядных станциях или выбрать и установить собственное зарядное устройство для дома или офиса, экономить расходы и получать дополнительный доход.

Все эти направления бизнеса не только учитывают глобальные энергетические тренды, такие как диджитализация, электромобильность, энергоэффективность, распределенная генерация электроэнергии. Они появились в ответ на потребности клиентов. Удовлетворять потребности клиентов — это основа любого системного бизнеса.

Означает ли это, что в компании советуются с вами, например, при создании новых сервисов?

Обязательно! К примеру, некоторые сервисы появились в компании как стартапы, то есть без четкого видения коммерческих перспектив. Рыночные реалии зачастую вынуждают существенно модифицировать начальную идею, и здесь сложно переоценить роль финансового департамента. Столкнувшись в начале пути несколько раз с недопониманием, мы выработали оптимальный алгоритм: после формирования целей и задач проекта к работе подключаются финансисты, которые помогут построить его бизнес-модель. Речь о том, чтобы не наложить вето на ту или иную интересную идею, а сделать так, чтобы она стала коммерчески успешной через приемлемый промежуток времени.

Завести "цифру" в массив данных — это не диджитал. В нашей работе это правильное отношение к информации и ее структурирование, а также понимание того, какие операционные процессы можно автоматизировать

Насколько работа CFO должна диджитализироваться с масштабированием бизнеса компании?

Завести "цифру" в массив данных — это не диджитал. В нашей работе это правильное отношение к информации и ее структурирование, а также понимание того, какие операционные процессы можно автоматизировать. Здесь роль финансового директора сводится к структурированию информации.

Возьмем, например, наш основной бизнес — торговлю электроэнергией. Выручка зависит от нескольких параметров: объема потребления, тарифа и конечной цены, по которой у нас покупают энергию. Эти показатели мне необходимо видеть в динамике, потому что они влияют на оборотный капитал компании. Иными словами, "цифра" должна соответствовать определенным критериям анализа, который позволит принять верное решение.

Каким вы видите идеального сотрудника и какова ваша миссия как CFO?

Есть люди, которые по своему психотипу настроены на педантичное выполнение конкретных задач, в то время как другие способны более широко смотреть на вещи. Я стараюсь, чтобы в моей команде были и те, и другие. А в принципе, в сотруднике я ценю честность и готовность помочь команде в достижении целей.

В этом свете моя миссия как руководителя — научить сотрудника не совершать ошибки. Право на ошибку есть. И когда это случается в первый раз, мы все вместе находим ее причины. Во второй раз ошибка случается очень редко, в третий — даже не припомню, чтобы в нашей команде было такое.

Финансист, который слепо следует цели уменьшения расходов, тормозит развитие компании. Поэтому моя задача как финансового директора — направлять развитие бизнеса к наилучшему результату оптимальным путем.

Тотальная роботизация, автоматизация стандартных процедур... Каково место финансового директора в будущем?

Как английский язык превратился из полезной опции в must have, так и диджитал уже не навык, а способ общения с миром. Поэтому скоро профессиональные умения финансиста будут базисом, на котором при помощи маркетинговых навыков и знания диджитала можно будет полноценно строить карьеру. Все большую ценность будут приобретать сферы, в которых основные навыки связаны с человеческим фактором. Тот же маркетинг позволяет понимать и чувствовать, насколько эмоционально человек реагирует на какие-то действия, и, соответственно, рассчитывать на вознаграждение можно, если клиент получает то, что он хочет. Классический пример из теории игр, когда оптимальный результат достигается при балансе интересов — win-win-ситуация. Двойной выигрыш: человек получает нужный ему продукт или услугу, а компания — прибыль.

Этот подход отражает философию бизнеса YASNO?

Да, мы формируем свои продукты исходя из принципа полезности и нужности. В свое время так появился популярный набор энергоэффективных продуктов "Розумний Watt". Наши маркетологи опираются на желания и потребности клиента. Если тебе платят за удовлетворенную потребность, то все довольны.

В прошлом году вы не только начали работать в новой компании, но и окончили MBA. Это вам помогает?

Да, я получила степень MBA в сфере энергетического менеджмента. Это знания, опыт и широкий взгляд на рынок и глобальные процессы, ведь реформа энергетического сектора началась 33 года назад в Чили. Сейчас в некоторых странах можно выбрать не просто тариф, а даже конкретную солнечную батарею или ветрогенератор, от которого вы будете получать электроэнергию. Кто-то предлагает цены ниже, кто-то телевидение, газ или интернет в одном пакете. Главный плюс либерализации рынка — тотальная модернизация.

Наша регуляторная среда пока не впускает многие вещи. Но реформа уже стартовала, и этот процесс неизбежен. Поэтому мы будем действовать на опережение и, как только регуляторная среда позволит, предложим рынку много нового.

Какие у компании планы на будущее?

Во-первых, дополнительные способы заработка, которые возникают на новом растущем рынке энергоуслуг, привлекают конкурентов, и мы должны быть к этому готовы. Дифференциация продуктов и услуг, оптимизация расходов, а также наивысший уровень сервиса — ключевые параметры успеха в конкурентной борьбе.

Ужесточение законодательства в сфере выбросов СО2 будет вынуждать компании все больше тратить ресурсов на оптимизацию энергопотребления, а нас — создавать новые продукты и услуги в этой сфере.

Во-вторых, задача компании на ближайшие несколько лет — минимизировать офлайновые каналы контакта с клиентом в пользу онлайн. Например, мы стремимся упростить для клиентов расчет с поставщиком электроэнергии, предложить автоматический платеж, как в банках. Ведь удобно, когда необходимая сумма за электроэнергию ежемесячно списывается со счета и не нужно никуда бежать или волноваться, что забыл вовремя рассчитаться. Своим примером мы хотим показать, что в нашей стране возможен европейский уровень коммунального сервиса.