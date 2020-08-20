Татьяна Кулык, HR-директор ОККО: как строить отношения с сотрудниками в новых реалиях

Карантин в Украине длится уже пять месяцев. Как изменились кадровые приоритеты в вашей компании?

Тренды нам диктуют новые условия, в которых оказался весь мир. Бизнес строят люди, а это означает, что на первый план вышла безопасность сотрудников и клиентов. Большая часть нашего персонала работает на АЗК — те, кто с первых дней карантина физически обеспечивает жизнедеятельность компании в новых условиях. С нашей стороны было очень важно быстро организовать регулярную дезинфекцию наших АЗК, а это более 400 комплексов по всей Украине, предоставить антисептики и средства защиты. Только за первые два месяца карантина в это было инвестировано более 7 млн грн.

Офис в сжатые сроки мы перевели на удаленную работу. Мы и ранее практиковали удаленный формат, гибкий график работы, но с марта удаленка стала массовой. IТ-специалисты сделали все необходимое, чтобы этот переход был максимально быстрым и комфортным для персонала и для бизнеса в целом.

Через два месяца после начала карантина мы провели опрос в компании, чтобы понять, как повысить эффективность работы сотрудников в новых условиях, какие нужны дополнительные инструменты, какие процессы требуют пересмотра.

Тренд удаленной работы сохранится?

Опираясь на международные и украинские исследования, компании очень внимательно присматриваются к возможностям, которые открылись в условиях дистанционной работы. Мы не исключение. Думаю, что после полного снятия ограничений останется процент сотрудников, которые будут работать дистанционно или по гибкому графику.

Изменился не только рабочий процесс?

Обучение персонала тоже. Карантин побудил нас разрабатывать новые курсы, искать другие подходы, вносить разнообразие в существующие программы. Так, например, мы научились работать даже с теми форматами, которые, казалось, сложно перевести в онлайн: тренинги по командной или групповой работе, ролевые игры по взаимодействию с клиентами. Мы активно используем форматы вебинаров и мастер-классов, имеем опыт проведения стратегических сессий и воркшопов онлайн. Думаю, мы хорошо справились, и теперь планируем расширить наши возможности в онлайн-обучении.

Вам в компании удалось сохранить эффективность команды, переведя всех на удаленку?

У наших сотрудников не возникло ощущения, что их бросили и они остались один на один со своим компьютером, в вакууме. С началом карантина мы запустили новые каналы коммуникации в компании. Это дало возможность лично общаться с каждым сотрудником в удобном мессенджере и держать коллег в едином информационном поле. Собственник бизнеса регулярно обращался к сотрудникам, говорил о прогнозах, изменениях, шагах компании, о конкретных инструментах, которые мы сейчас задействуем, чтобы бизнес смог пережить непростой период с минимальными потерями.

Что сейчас стало главным для сотрудников?

Если для наших клиентов к приоритетам цены и качества добавилась безопасность, то в случае сотрудников рейтинг возглавила стабильность. Если ты работаешь в стабильной компании, ты уверен в завтрашнем дне. Мы не нанимали новый персонал, но и не сокращали его. Мы работаем официально, у наших коллег есть, например, специальные скидки в национальной программе лояльности Fishka, иногородним компенсируют оплату жилья, есть внутренние бесплатные курсы английского, а расходы на внешнее обучение компания полностью компенсирует.

Если ты работаешь в стабильной компании, ты уверен в завтрашнем дне

В центральном офисе во Львове по принципу детского сада работает комната "Грифончики", чтобы сотрудники с маленькими детьми могли комфортно совмещать семью и работу. С прошлого года каждый из 10 тысяч сотрудников застрахован компанией на 100 тысяч грн. Обеспечить медицинской страховкой такое количество людей по всей Украине было непросто, но вместе с нашим партнером нам удалось это сделать. Мы продумали программу так, чтобы все работники имели возможность получить максимум сервиса — от консультаций врачей и покупки медикаментов до амбулаторного и стационарного лечения.

Какие уроки вынесла компания из этого кризиса?

Как и в любой кризисной ситуации, всегда важно иметь четкий план действий, гибкость в принятии решений, смотреть на кризис как на точку роста, а не как на проблему. И, конечно, не бросать своих сотрудников. Работать с людьми можно и нужно. В любых ситуациях.