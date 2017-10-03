Тернопольский агрохолдинг займется производством говядины

Корпорация "Агропродсервис" отремонтировала и открыла первую из семи ферм в Тернопольской области. Как говорится в сообщении компании, мощности фермы, которая простаивала 15 лет, будут использоваться для выращивания говядины.

В обновленном помещении в настоящее время находится 160 бычков в возрасте 3-4 месяца весом примерно 150 кг. Откорм продлится до набирания веса 450-500 кг. Для существующего поголовья полностью заготовлены корма на сезон.

"Я ставлю задачу как можно быстрее восстановить все фермы в этом селе, создав более 30 высокооплачиваемых рабочих мест, чтобы люди поверили, что строить европейское государство нам надо здесь, а не искать скитаний за границей", — убежден генеральный директор компании Иван Чайковский.

Как сообщало Delo.UA, на базе "Агропродсервис" бельгийская компания BBCI хочет выращивать новую породу коров. В уже в сентябре в компании заявили, что начнут разводить индюков. "На площади более 2,5 тыс. кв. м специалисты ООО "Агропродсервис-Вест" посадили для откорма 10 тыс. суточных индюшат, завезенных из Польши", — рассказали в компании.

"Агропродсервис" также ведет переговоры с семейной гонконгской компанией Man Bei Trading Co. Ltd по поводу поставок свинины и говядины на китайский и вьетнамский рынки.

Мощности корпорации "Агропродсервис" расположены в трех областях — Тернопольской, Львовской и Ивано-Франковской. Основные направления деятельности — растениеводство, семеноводство, производство комбикормов, свиноводство, птицеводство и молочное скотоводство. Земельный банк — 40 тыс. га.