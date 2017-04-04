Китайцы готовы закупать мясо в Тернопольской области

Корпорация "Агропродсервис" (Тернопольская обл.) ведет переговоры с семейной гонконгской компанией Man Bei Trading Co. Ltd по поводу поставок свинины и говядины на китайский и вьетнамский рынки, сообщается на сайте украинской корпорации.

Согласно сообщению Man Bei Trading Co. Ltd готова разрабатывать на базе "Тернопольского мясокомбината" специальную линейку продукции для сферы туризма.

Отмечается, что в перспективе "Агропродсервиса" поставлять в Китай и Вьетнам более 200 тонн мяса свинины и говядины в месяц.

Корпорация "Агропродсервис" создана в 1999 году. Как многопрофильное предприятие ведет деятельность в Тернопольской и Ивано-Франковской областях. Компания обрабатывает около 40 тыс. га земли. Корпорации принадлежат зернохранилища, комбикормовый завод.

"Агропродсервис" также занимается семеноводством, разведением КРС (около 1 тыс. голов дойного стада) и свиней (115 тыс. голов). Мощности по хранению сельхозкультур компанией оцениваются в 172 тыс. тонн.

Собственником компании является бизнесмен Иван Чайкивский.