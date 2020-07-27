Транспорт 60 минут назад

Tesla подала в суд на стартап, работающий в сфере электротранспорта

Tesla напрямую обвиняет Rivian и четырех своих бывших сотрудников в краже конфиденциальной информации

Tesla. Фото: Getty Images Tesla. Фото: Getty Images
Tesla. Фото: Getty Images

Американская компания Tesla подала иск в суд против стартапа Rivian, работающего в сфере электротранспорта, из-за возможной утечки конфиденциальной информации.

Об этом сообщает The Verge.

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Указано, что Tesla обнаружила "тревожное поведение" бывших сотрудников, которые при поиске новой работы также брали с собой конфиденциальную информацию и сведения, представляющие собой коммерческую тайну.

При этом компания утверждает, что Rivian "сознательно поощряет" такое  поведение.

В частности, Tesla напрямую обвиняет Rivian и четырех своих бывших сотрудников.

Кроме того, компания заявляет, что она идентифицировала и дополнительных лиц, которые также могли похитить и забрать с собой к новому работодателю конфиденциальную информацию.

В самом стартапе Rivian заявили, что такие обвинения являются "необоснованными".

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Как заверил представитель компании, при трудоустройстве в Rivian от всех сотрудников требуют подтверждения, что они не использовали и не будут использовать в дальнейшем интеллектуальную собственность бывшего работодателя.

Издание рассказывает, что Rivian, за последние полтора года собрал финансирование в размере более $5 млрд. Готовясь к запуску своих электромобилей, Rivian наняла около 2400 сотрудников из ведущих компаний автомобильной и технологической отраслей, в том числе 178 бывших работников Tesla. При этом из общего количества этих сотрудников — 70 сделали прямой переход из Tesla в Rivian, следует из иска.

Ранее создатель SpaceХ и Tesla Илон Маск призвал разделить Amazon. Таким образом он отреагировал на цензуру в интернет-ритейлере.

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