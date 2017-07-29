Эксклюзив

Тиха кліматична революція — підсумки G20

29 июля 2017, 10:15
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Проведення Саміту G20 було присвячено найбільш важливим викликам сьогодення. Мова йшла не тільки про необхідність стабілізації світової фінансової системи, а й про питання енергетичної ефективності та боротьби зі зміною клімату. Чи вдалося світовим лідерам врахувати рекомендації Ради з фінансової стабільності та її Спеціальної робочої групи з питаннь розкриття інформації, яка стосується зміни клімату? Чи змінилася позиція США щодо цього питання?

Олег Гичка Олег Гичка Заступник голови Center for Blended Value Studies Олександр Сущенко Олександр Сущенко голова Center for Blended Value Studies

"Вічне питання"

Зустріч світових лідерів у Гамбурзі 7-8 липня 2017 року повинна була стати важливою віхою в питанні протидії зміні клімату, оскільки на порядок денний було винесено рекомендації, розроблені представниками найбільших фінансових установ та компаній світу щодо розкриття кліматичних ризиків. Особливої пікантності ситуації надавала позиція США в цьому питанні і заява про бажання вийти з Паризької кліматичної Угоди.

Саме наявність такого ставлення однієї з наймогутніших країн світу до глобальної проблеми людства могло стати перешкодою для підписання підсумкового документу. Як наслідок, під загрозою могли опинитися багаторічні зусилля пошуку консенсусу по даному питанню.

Поки увага всіх ЗМІ була прикута до зустрічі лідерів Росії та США, практично непоміченою залишилась робоча зустріч "Сталий розвиток і зміна клімату". Підсумки даної зустрічі стали предметом прискіпливої уваги експертів.

Важливим був і той факт, що всі країни-учасниці погодили підсумковий документ зустрічі, хоч і з урахуванням особливої думки США щодо кліматичного питання.

Чи було почуто голос ринку?

Проте з точки зору подальшого економічного та фінансового розвитку важливим було те, чи зможуть учасники Саміту підтримати рекомендації Спеціальної робочої групи з питаннь розкриття інформації, які повинні значно покращити транспарентність в питаннях розкриття кліматичних та пов'язаних ризиків, надати можливість учасникам фінансового ринку підвищити якість оцінки ризиків і, як підсумок, скоротити трансакційні витрати. Це, у свою чергу, повинно знизити вартість фінансових ресурсів, призначених на проекти для боротьби зі зміною клімату, полегшити спілкування акціонерів та керівників компаній.

Більш детально про рекомендації Робочої групи читайте у статті "Напередодні Саміту G20: Як фінансисти світ від зміни клімату рятували").

Підсумковий документ містив окремий розділ "Сталі умови життя", де головне місце відведено саме питанням "Енергетики та клімату". Хоча прямого згадування про рекомендації Робочої групи не надано, проте сторони погодилися на провадження Енергетичного та кліматичного плану дій G20 у Гамбург.

Важливою частиною цього плану є Інструментарій G20 із залучення інвестицій у енергоефективні проекти, де наголошується на важливості рекомендацій Робочої групи, які дають можливість врахувати добровільні напрацювання представників фінансового ринку і спрямувати інформацію щодо рівня кліматичних ризиків, яка до цього розкривалася на добровільній основі, до фінансової звітності.

Таким чином користувачі інформації зможуть одразу побачити взаємозв'язок між кліматичними ризиками та фінансовими результатами.

Важливість питання енергоефективності визнається з огляду як на політичні фактори, так і з урахуванням необхідності переходу до нових умов розкриття інформації на рівні компаній.

Саме тому наступним завданням для існуючих ініціатив з розкриття нефінансової інформації компаній буде розробка відповідних індикаторів, які дозволять в повній мірі розкривати не тільки кліматичні ризики, а й ті, що пов'язані із підвищенням рівня енергоефективності.

Тиха кліматична революція

Реакція ринку

Після того як рекомендації Робочої групи були схвалені на рівні світових лідерів, учасники фінансового ринку одразу продемонстрували готовність до запровадження цих приписів на практиці. Зокрема одразу після закінчення Саміту G20 одинадцять найбільших світових банків (серед них Barclays, Citi, Santander, тощо), які мають в управлінні активів на більш як $7 трлн, разом з UNEP FI оголосили про початок роботи з підвищення якості наявних механізмів розкриття та індикаторів оцінки ризиків, а також можливостей, пов'язаних зі зміною клімату.

Всі учасники такої ініціативи одноголосно висловили свою підтримку рекомендацій Робочої групи щодо покращення процесів розкриття та оцінки нефінансової інформації та підкреслили їх важливість у створенні нової інфраструктури на ринку, сприянні економічному розвитку та формуванні умов для сталого розвитку.

Наслідки для України

Навіть попри той факт, що Україна не є учасником заходів такого рівня, необхідність запровадження рекомендацій Робочої групи стосуватиметься і нас. Мова йде, знову ж таки, про Угоду про асоціацію з ЄС і директиви, які стосуються розкриття нефінансової інформації (2013/34, 2014/95).

Європейський Союз у відповідь на публікацію рекомендацій Робочої групи та напередодні Саміту G20 оприлюднив документ, яким уточнюються вимоги щодо розкриття великими компаніями (кількість працівників більше 500 осіб) нефінансових показників, де було враховано найбільш важливі з цих рекомендацій.

Зокрема, мова йде про необхідність подання аналізу стійкості компанії по відношенню до нефінансових (кліматичних в першу чергу) ризиків у розрізі різних сценаріїв підвищення температури на планеті. Така інформація дасть можливість в повній мірі продемонструвати всім зацікавленим сторонам, наскільки компанія готова до змін, які нас очікують у наступні 20-30 років.

Автор: Олег Гичка Олег
Гичка
Заступник голови Center for Blended Value Studies Олександр Сущенко Олександр
Сущенко
голова Center for Blended Value Studies

Раздел: >
Теги: устойчивое развитие , климат , g20 , финансовый отчет , банки

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Тиха кліматична революція — підсумки G20 | КСО | Дело
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 25.92
EUR EUR - - 30.4
RUB RUB - - 0.44
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 22.74 11.92
Киевская область 21.63 10.98
Львовская область 21 11.06
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Читаемые в разделе
"Нова пошта" повышает тарифы с 1 августа "Нова пошта" повышает тарифы с 1 августа Как выглядит пассажирский вагон "Укрзализныци" после капитального ремонта Как выглядит пассажирский вагон "Укрзализныци" после капитального ремонта Крупнейший в Европе автобусный перевозчик выходит на украинский рынок Крупнейший в Европе автобусный перевозчик выходит на украинский рынок
Все новости
Комментируемые
1 Как повысить эффективность отдела продаж 2 Замгендиректора по персоналу "Укрпочты": около 70% расходов компании — это расходы на персонал 3 В небе над Великобританией не хватает места для самолетов 4 В Украину прибыла вторая партия угля-антрацита из ЮАР 5 Днепровский МК возобновил производство
Все новости
Видео
 Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)
Все видео
Фото
Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)
Президент Украины наградил пилота, совершившего экстренную посадку самолета в Стамбуле (обновлено)
Как выглядит пассажирский вагон "Укрзализныци" после капитального ремонта
Как выглядит пассажирский вагон "Укрзализныци" после капитального ремонта
Все фото
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.