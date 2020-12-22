Uber запускает в Киеве бесконтактную доставку посылок

Сервис заказа такси Uber запускает в Киеве новый продукт — функцию бесконтактной доставки посылок Uber Connect. Об этом говорится в сообщении компании.

"Будь то пакет продуктов или необходимых вещей для близкого человека, настольная игра на день рождения друга или ваше особое новогоднее печенье, теперь каждый может отправить необходимую посылку", — отмечают в компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Функция появится в приложении Uber как новая опция в меню выбора поездки. Пользователю нужно будет нажать значок "Посылка", указать сведения о получателе и месте доставки, а после прибытия водителя посылку положить в авто.

Сервис позволяет делиться статусом поездки с количеством до пяти человек из списка контактов пользователя. Соответственно, если это не подарок-сюрприз, получатель посылки сможет также легко отслеживать процесс доставки до момента получения.

Читайте также: Uber продает конкуренту свое подразделение по разработке беспилотных авто

Как и в случае любой поездки UberX, стоимость услуги рассчитывается на основе наиболее точной оценки времени и расстояния, применяемой к маршруту.

"Uber Connect соблюдает все соответствующие протоколы гигиены и безопасности. К ним относятся требование наличия масок для всех водителей, а также соблюдение всех мер безопасности, включая напоминая водителям о необходимости мытья рук и дезинфекции соответствующих сумок для доставки", — отмечается в сообщении.

Отправители и получатели также должны будут следовать контрольному списку инструкций, чтобы гарантировать соблюдение мер социального дистанцирования.

Напомним также, что ранее в декабре сервис Uber Shuttle, обеспечивающий городские перевозки в комфортабельных микроавтобусах, открыл шесть новых маршрутов в Киеве.