Бизнес 40 минут назад

Uber запускает в Киеве бесконтактную доставку посылок

Получатель тоже сможет легко отслеживать процесс доставки

Фото: Pexels Фото: Pexels
Фото: Pexels

Сервис заказа такси Uber запускает в Киеве новый продукт — функцию бесконтактной доставки посылок Uber Connect. Об этом говорится в сообщении компании.

"Будь то пакет продуктов или необходимых вещей для близкого человека, настольная игра на день рождения друга или ваше особое новогоднее печенье, теперь каждый может отправить необходимую посылку", — отмечают в компании.

Подпишитесь на канал DELO.UA

Функция появится в приложении Uber как новая опция в меню выбора поездки. Пользователю нужно будет нажать значок "Посылка", указать сведения о получателе и месте доставки, а после прибытия водителя посылку положить в авто.

Сервис позволяет делиться статусом поездки с количеством до пяти человек из списка контактов пользователя. Соответственно, если это не подарок-сюрприз, получатель посылки сможет также легко отслеживать процесс доставки до момента получения.

Читайте также:
Uber продает конкуренту свое подразделение по разработке беспилотных авто

Как и в случае любой поездки UberX, стоимость услуги рассчитывается на основе наиболее точной оценки времени и расстояния, применяемой к маршруту.

"Uber Connect соблюдает все соответствующие протоколы гигиены и безопасности. К ним относятся требование наличия масок для всех водителей, а также соблюдение всех мер безопасности, включая напоминая водителям о необходимости мытья рук и дезинфекции соответствующих сумок для доставки", — отмечается в сообщении.

Отправители и получатели также должны будут следовать контрольному списку инструкций, чтобы гарантировать соблюдение мер социального дистанцирования.

Напомним также, что ранее в декабре сервис Uber Shuttle, обеспечивающий городские перевозки в комфортабельных микроавтобусах, открыл шесть новых маршрутов в Киеве.

РАЗДЕЛ:

Новости по теме:

Компания Complex-V сделала подсветку моста через Русановский залив в Киеве
Компания Complex-V сделала подсветку моста через Русановский залив в Киеве
В Киеве пациент напал на бригаду скорой помощи, избив двух женщин-медиков
В Киеве пациент напал на бригаду скорой помощи, избив двух женщин-медиков
Киев открыл онлайн-реестр градостроительных условий и ограничений
Киев открыл онлайн-реестр градостроительных условий и ограничений
Загрузка...
Новое видео
Эра дешевых продуктов закончилась — глава HD-group Борис Шестопалов о трендах в продуктовой отрасли

Новости дня

  1. Коронавирус в Украине: самая важная информация (обновляется)

  2. Связали жену и ребенка: неизвестные напали на дом мэра Броваров, ограбив и избив его

  3. Во Львове пытались создать параллельную мэрию — полиция

  4. Михаил Шелемба: "Отказываться от бренда Volia мы не будем, мы хотим сделать его сильнее"

  5. Украина поставит воду в Крым лишь в случае гуманитарной катастрофы — Резников

Ивент
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
На конференции Zavtra тинейджеры расскажут о навыках будущего и как зарабатывать на хобби
В этом году впервые онлайн-конференция Zavtra состоится в формате бесплатной трансляции по предварительной регистрации. Все желающие получат доступ к исследованиям зумеров, научатся лучше их понимать и взаимодействовать с ними
Загрузка...