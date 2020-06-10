В мае средняя выручка кафе после открытия летних площадок составила 50% от докризисной

Самым тяжелым месяцем для рестораторов стал апрель: выручка украинских заведений общественного питания в тот месяц составила всего 26% от февральской. В мае цифры добрались до 50% от докризисных.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании по автоматизации кафе, ресторанов и магазинов Poster, опубликованные в Telegram-канале "Реве та стогне ресторатор".

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"Апрель стал самым тяжелым месяцем для рестораторов — только одно из трех заведений в тот период смогло перестроиться на работу с доставкой и продолжило работу. Сейчас ситуация немного отыгрывает назад: заведения работают на летниках, а в эпидемиологически стабильных областях начинают работу и в зале. Но оборот заведений пока еще очень далек от докризисного," — отмечает CEO и совладелец компании по автоматизации ресторанов Poster Родион Ерошек.

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Во второй половине мая власти начали постепенное послабление карантина, а ресторанам разрешили открыть летние площадки. Спустя неделю, количество заведений подскочило сразу на 18% (в апреле рост не превышал 2-3%).

Таким образом, на 31 мая в Украине возобновило деятельность 70% заведений общественного питания. Средняя выручка после открытия летних площадок составила 50% от докризисной. Для сравнения, в начале апреля эта цифра составляла 33% и 22% соответственно.

За четыре недели апреля-мая просадка по обороту у небольших ресторанов среднего и невысокого сегмента составила в среднем 58%, у баров — 53% по сравнению с четырьмя неделями до карантина. Бургерные и кафе потеряли 45% и 43% соответственно. Кофейни за этот период в среднем потеряли 12% от докарантинных продаж. Меньше всего просели заведения, которые и до карантина работали только на доставку — всего на 4%.

"В обычное время терраса это дополнительные 30-40% от оборота летом. Мы открыли террасу паба в Днепре 11 мая. Результаты первых дней таковы: если сравнивать формат работы "доставка" и "доставка плюс терраса", то мы наблюдаем рост оборота — на 15-20%. Но теперь есть, конечно, и просадка по доставке: часть людей, которые заказывали еду на дом, решили ходить к нам оффлайн" — отмечает ресторатор, основатель пабов "Кеды Искусствоведа" в Днепре и Киеве Денис Жаткин.

Данные исследования компании Poster представляют собой агрегированную неперсонализированную статистику. Считается, что заведение не остановило работу на карантине, если были продажи в течение хотя бы половины дней карантина.

Напомним, что столичные власти решили пока полностью не открывать кафе и рестораны Киева.