Потребрынки 1 час назад

Украина договорилась с Малайзией об экспорте голубики

Чтобы вывести украинскую продукцию на рынок Малайзии, понадобилось шесть месяцев

Фото: Pixabay Фото: Pixabay
Фото: Pixabay

Украинский производитель органической голубики Family Garden будет поставлять голубику в Малайзию. Компания будет отправлять партии ягод еженедельно до начала осени.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, сообщает AgroTer.

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По словам Кулебы, для того, чтобы вывести украинскую продукцию на рынок Малайзии, понадобилось шесть месяцев. Наладить бизнес-процессы помогло Министерство иностранных дел.

В частности, в декабре прошлого года украинский производитель органической голубики Family Garden заполнил анкету на сайте МИД. Министерство связалось с компанией и включило ее в состав Совета экспортеров и инвесторов. Впоследствии украинские дипломатические миссии получили запрос на поиск партнеров и начали работать.

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Так, в течение месяца компания начала тесно и предметно работать с Посольством Украины в Малайзии. Дипломаты помогли от анализа рынка до проверки добродетели потенциальных партнеров.

В апреле чиновники организовали онлайн-переговоры с потенциальными покупателями, после чего компания подписала контракт на поставку первых пяти тонн ягод в Малайзию.

"За прошедшие недели в Малайзию прибыли первые две партии голубики Family Garden весом более тонны. К сентябрю партии будут отправляться еженедельно", — отметил Кулеба.

Напомним, 10 июля на оптовых рынках Украины наблюдалось резкое снижение оптовых цен на голубикуОптовые цены на голубику в 2020 году не опускались в Украине ниже 150 грн/кг, однако тогда предложение было весьма ограниченным вследствие значительных потерь от заморозков.

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