Транспорт 1 час назад

Украина не должна закапывать деньги в региональные аэропорты — глава МАУ

Дыхне также посетовал, что есть много регуляторных вопросов, ставящих сегодня украинские авиакомпании в дискриминационные условия

Евгений Дыхне. Фото: "Минтранс" Евгений Дыхне. Фото: "Минтранс"
Евгений Дыхне. Фото: "Минтранс"

Гендиректор авиакомпании "Международных авиалиний Украины" Евгений Дыхне считает неприоритетным развитие региональных аэропортов в Украине. Об этом он сказал в интервью изданию "Минтранс".

"Государство решило инвестировать в 50 аэропортов. Есть ли на это спрос со стороны авиакомпаний? Есть ли трафик? Мы ведь должны работать над улучшением экономической ситуации, а не закапывать деньги в региональный аэропорт, из которого будут делать два чартерных рейса в Турцию", — сказал глава МАУ.

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В то же время он подчеркнул, что власти для ускорения вывода авиаотрасли из кризиса должны изменить отношение к ней.

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"Начать относиться к авиационной отрасли как к части инфраструктуры. Наша власть рассматривает авто- и железные дороги как инфраструктуру, но не понимает своей роли в инфраструктуре авиационной. Это немного странно. Министр инфраструктуры обещал ликвидировать НДС на внутренних рейсах — и этого нет. Остается по-прежнему вопрос с акцизом на авиационное топливо, который не платится во всем мире", — отметил Дыхне.

По его словам, есть много регуляторных вопросов, которые сегодня ставят украинские авиакомпании в дискриминационные условия. При этом никакого диалога, по словам гендиректора МАУ, государственные органы с бизнесом не ведут, а сам он не был ни на одном совещании, где обсуждались планы по развитию авиаинфраструктуры.

Напомним также, что Дыхне заявляет о потребности МАУ в финансовой поддержке, которую государство, однако, предоставлять отказывается.

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