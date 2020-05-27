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ГМК 1 час назад

Украина опустилась в мировом рейтинге производителей стали (ИНФОГРАФИКА)

Стали известны позиции Украины в мировом металлургическом производстве за 4 месяца 2020 года

Производство стали в Украине. Фото: из открытых источников Производство стали в Украине. Фото: из открытых источников
Производство стали в Украине. Фото: из открытых источников

Украина в мировом рейтинге производителей стали с 11 места опустилась на 13 позицию среди 62 стран-производителей стали.

Выплавка стали в Украине за 4 месяца 2020 года составляет 6,66 млн т или 89,4% относительно января-апреля 2019 года, сообщает со ссылкой на данные Worldsteel сайт "Укрметаллургпрома".

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Указано, что мировая выплавка стали за 4 месяца 2020 года составляет 580,99 млн т, что на 4,08% ниже показателя января-апреля 2019 года (605,67 млн т).

При этом лидером здесь является Китайская Народная Республика, которая выплавила 319,46 млн т, что на 1,32% превышает показатель января-апреля 2019 года (315,31 млн т). Доля КНР в мировом производстве стали составляет 54,98%.

Япония (30,73 млн т или 91,4% относительно января-апреля 2019 года) поднялась на 2 место, вытеснив Индию (30,6 млн т или 78,9%) на 3 позицию.

Вьетнам (7,17 млн т или 104,7%) поднялся на 11 позицию, Тайвань (6,97 млн т или 90,8%) — на 12-ю, а Италия (6,63 млн т или 80,4%) опустилась с 12-го на 14-е место.

Позиции других стран-лидеров не изменились.

Что касается чугуна, то за 4 месяца 2020 года металлургическими предприятиями стран мира произведено 445,33 млн т чугуна, из которых 419,6 млн т доменным способом и 25,73 млн т методом прямого восстановления. Это — на 3,35% ниже показателя аналогичного периода 2019 года (460,77 млн т).

Украина занимает 10 место среди 40 стран-производителей чугуна (6,49 млн т или 92,1% относительно января-апреля 2019 года).

Известно, что первое место здесь также принадлежит Китаю, металлурги которого в январе-апреле 2020 года произвели 277,99 млн т чугуна, что на 1,31% превышает показатель января-апреля 2019 года (274,4 млн т). Доля китайского чугуна в мировом производстве в первом квартале 2020 года составляет 62,4%.

Германия (8,17 млн т или 91,7% относительно января-апреля 2019 года) поднялась на 7 место, вытеснив Бразилию (8,07 млн т или 85,9%) на 8 позицию.

Позиции других стран-лидеров не изменились.

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Как отмечается, сокращение общемирового производства стали и чугуна вызвано, в первую очередь, пандемией COVID-19.

Ранее сообщалось, что в апреле 2020 года объемы выплавки стали в Украине, по сравнению с предыдущим месяцем, сократились на 20%.

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