Эксклюзив

Украина превратилась в импортера ржи

  14 января 2017, 11:30
Увеличить размер шрифта Увеличить размер шрифта

Ярослав Левицкий, аналитик информационной компании "Проагро", рассказал, что происходит с ценами на зерно и сколько Украина могла бы экспортировать зерна, если бы не было проблем с логистикой

Ярослав Левицкий Ярослав Левицкий аналитик информационной компании "ПроАгро"

По итогам шести месяцев 2016/2017 маркетингового года (июль-декабрь 2016 года) Украина вывезла за рубеж более 22 млн тонн зерна, что несколько больше, чем в предыдущем сезоне.

По нескольким культурам, в частности, по кукурузе и сорго, объем экспорта снизились. Причина в том, что в 2016 году эти культуры начали собирать позже. Плюс больше ресурсов было задействовано на параллельной уборке рекордного урожая подсолнечника. Предложение кукурузы на рынке было меньшим, соответственно — меньше вывезли.

Отдельно стоит выделить рожь. Из-за низкой рентабельности этой культуры Украина превратилась из экспортера ржи в импортера. Если за пять месяцев 2015/2016 маркетингового года было вывезено 13,2 млн тонн ржи, то в этом сезоне — лишь 0,2 млн тонн.

Сколько зерна экспортировала Украина

На объемы экспорта продолжают оказывать влияние и проблемы с логистикой. Сложно говорить, насколько сильно они влияют, поскольку нет контрольных данных, сколько бы отгрузили, если бы таких проблем не было. Но, думаю, если за первое полугодие текущего сезона фактически вывезли 22 млн тонн зерновых культур, то при профиците логистических мощностей мы могли бы вывезти еще дополнительно 1,5-2 млн тонн за счет пшеницы, которая пользовалась довольно хорошим спросом. А если бы было достаточное предложение кукурузы, то и ее могли бы вывезти где-то на 1 млн тонн больше.

Ключевой проблемой в поставках зерновых в порты стала проблема с зерновозами. На разных железных дорогах и в разные дни дефицит предложения "Укрзализныцей" зерновозов от заявленной потребности грузоотправителями, начиная с июля, составлял 5-55%.

Эта ситуация была прогнозируемой, но это нисколько не побудило зерноторговые компании заранее ее решать. Крупные трейдеры вполне могли себе позволить приобрести или взять в лизинг хотя бы часть от необходимого им количества зерновозов. Но им это неинтересно, поскольку при наличии достаточного предложения зерновозов основные перевозки будут выполнены в первой половине сезона, а во второй половине парк будет преимущественно простаивать. Поэтому трейдеры и экспортеры нацелены эту проблему решать за счет "Укрзализныци". Госкомпания частично решает этот вопрос, арендуя зерновозы в ближнем зарубежье, но полностью это проблему не закрывает. Плюс потребность в зерновозах возросла из-за ограничения по весу грузового автотранспорта, который раньше занимал до 30% в общем объеме внутренних перевозок зерна, сейчас это 20-25%.

Что касается цен на зерно, то они по-прежнему находятся на многолетнем минимуме, экспортные цены на зерно даже в сравнении с прошлым сезоном сейчас на 10-15% ниже. С конца января можно ожидать сезонного роста цен, но кардинально это картину не изменит. Пшеницы по $250-300/т как в 2012/13 МГ в ближайшие годы не будет ввиду профицита предложения зерновой группы, низких цен на нефть, замедления роста ведущих экономик мира.

Топ-10 крупнейших зернотрейдеров

Автор: Ярослав Левицкий Ярослав
Левицкий
аналитик информационной компании "ПроАгро"

По материалам: "Дело"
Раздел: > >
Теги: апк , экспорт , зерно , зернотрейдер

По теме:
Главные новости от delo.ua
Поздравляем! Вы подписались на рассылку от delo.ua
Поделись с друзьями Распечатать E-mail
Нашли ошибку?
Украина превратилась в импортера ржи | АПК | Дело
Читайте также
Комментарии Facebook
Комментарии
Свернуть форму Добавить комментарий
Вход

Если у Вас до сих пор нет аккаунта на Дело - зарегистрируйтесь
Мнения
Все мнения
Читайте также
Больше в разделе Бизнес
Курсы валют
покупка продажа НБУ
USD USD - - 27.67
EUR EUR - - 29.5
RUB RUB - - 0.47
Цены на топливо
ДТ СПБТ
Донецкая область 20.66 12.51
Киевская область 21.15 11.61
Львовская область 20.52 11.78
Популярные теги
3G
Вверх
Спецтемы: Бизнес-образование MBA за 90 дней Бизнес-досье Налоговый кодекс Конкурс Предприниматель года Трудовой кодекс
web-T::CMS. Проверенные решения Хостинг-партнер
Хостинг сайтов - MiroHost
© 2005-2017 Ekonomika Communication Hub.
Все права защищены
Тел.: 044 585 58 91/92
Узнай, как перепечатывать новости, и смело используй материалы из новостной ленты портала Delo.ua

— Материалы, которые отмечены этим знаком, публикуются на правах рекламы. За содержание рекламы ответственность несут рекламодатели.