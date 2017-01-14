Украина превратилась в импортера ржи

По итогам шести месяцев 2016/2017 маркетингового года (июль-декабрь 2016 года) Украина вывезла за рубеж более 22 млн тонн зерна, что несколько больше, чем в предыдущем сезоне.

По нескольким культурам, в частности, по кукурузе и сорго, объем экспорта снизились. Причина в том, что в 2016 году эти культуры начали собирать позже. Плюс больше ресурсов было задействовано на параллельной уборке рекордного урожая подсолнечника. Предложение кукурузы на рынке было меньшим, соответственно — меньше вывезли.

Отдельно стоит выделить рожь. Из-за низкой рентабельности этой культуры Украина превратилась из экспортера ржи в импортера. Если за пять месяцев 2015/2016 маркетингового года было вывезено 13,2 млн тонн ржи, то в этом сезоне — лишь 0,2 млн тонн.

Сколько зерна экспортировала Украина Для просмотра инфографики в полном размере кликните по картинке

На объемы экспорта продолжают оказывать влияние и проблемы с логистикой. Сложно говорить, насколько сильно они влияют, поскольку нет контрольных данных, сколько бы отгрузили, если бы таких проблем не было. Но, думаю, если за первое полугодие текущего сезона фактически вывезли 22 млн тонн зерновых культур, то при профиците логистических мощностей мы могли бы вывезти еще дополнительно 1,5-2 млн тонн за счет пшеницы, которая пользовалась довольно хорошим спросом. А если бы было достаточное предложение кукурузы, то и ее могли бы вывезти где-то на 1 млн тонн больше.

Ключевой проблемой в поставках зерновых в порты стала проблема с зерновозами. На разных железных дорогах и в разные дни дефицит предложения "Укрзализныцей" зерновозов от заявленной потребности грузоотправителями, начиная с июля, составлял 5-55%.

Эта ситуация была прогнозируемой, но это нисколько не побудило зерноторговые компании заранее ее решать. Крупные трейдеры вполне могли себе позволить приобрести или взять в лизинг хотя бы часть от необходимого им количества зерновозов. Но им это неинтересно, поскольку при наличии достаточного предложения зерновозов основные перевозки будут выполнены в первой половине сезона, а во второй половине парк будет преимущественно простаивать. Поэтому трейдеры и экспортеры нацелены эту проблему решать за счет "Укрзализныци". Госкомпания частично решает этот вопрос, арендуя зерновозы в ближнем зарубежье, но полностью это проблему не закрывает. Плюс потребность в зерновозах возросла из-за ограничения по весу грузового автотранспорта, который раньше занимал до 30% в общем объеме внутренних перевозок зерна, сейчас это 20-25%.

Что касается цен на зерно, то они по-прежнему находятся на многолетнем минимуме, экспортные цены на зерно даже в сравнении с прошлым сезоном сейчас на 10-15% ниже. С конца января можно ожидать сезонного роста цен, но кардинально это картину не изменит. Пшеницы по $250-300/т как в 2012/13 МГ в ближайшие годы не будет ввиду профицита предложения зерновой группы, низких цен на нефть, замедления роста ведущих экономик мира.