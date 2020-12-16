Украина продлила пошлины на импорт российского топлива

16 декабря Кабинет министров Украины в ходе заседания на год продлил действие пошлин на импорт топлива из Российской Федерации, сообщает enkorr.

В частности, Кабмин продлил действие 4-процентной специальной пошлины на дизельное топливо, поставляемое из РФ трубопроводным транспортом, а также 3-процентной пошлины на российский сжиженный газ.

Кроме этого, украинское правительство продлило действие специальной пошлины в размере 65% на импорт из РФ всех типов угля, за исключением антрацитового, коксующегося и битумиозного.

Напомним, Межведомственная комиссия по международной торговле (МКМТ) отказалась проводить антисубсидиционное расследование относительно импорта в Украину дизтоплива и сжиженного газа из России.

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В июле 2019 года Кабмин принял постановление №624, которым ввел с 1 августа прошлого года спецпошлину на трубопроводное дизтопливо и сжиженный газ.

В августе 2020 года суды первой и апелляционной инстанций отменили постановление КМУ от 17 июля 2019 года о введении специальной пошлины на импорт из России трубопроводного дизельного топлива и сжиженного газа.

Ранее эксперты прогнозировали, что введение пошлин на импорт дизельного топлива и сжиженного газа российского производства вызовет рост цен, ослабит конкуренцию на рынке и не решит проблем украинских нефтеперерабатывающих предприятий.

Позднее Кабинет министров Украины снова ввел специальные пошлины на импорт дизельного топлива, сжиженного газа и энергетического угля из Российской Федерации.