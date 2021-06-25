Украина вышла из "черного списка" по безопасности судоходства

По итогам 2020 года Украина покинула "черный список" рейтинга White, Grey & Black List (WGB List) Парижского меморандума о взаимопонимании (Paris MoU), который отражает уровень выполнения требований по безопасности судоходства.
Как говорится в пресс-релизе Paris MoU, в общем рейтинге Украина переместилась с 65 места (8 место "черного списка") на 61 место (последнее место "серого списка").
В обновленном рейтинге представлены 70 стран. В "белый список" входят 39 государств, в "серый" — 22, в "черный" — 9.
ТОП-10 "белого" списка:
– Дания;
– Норвегия;
– Маршалловы острова;
– Бермудские острова;
– Нидерланды;
– Багамы;
– Греция;
– Сингапур;
– Каймановы острова;
– Япония.
ТОП-10 "серого" списка:
– Эстония;
– Саудовская Аравия;
– Южная Корея;
– Индия;
– Филиппины;
– Казахстан;
– Польша;
– Кюрасао;
– Сент-Винсент и Гренадины;
– Азербайджан.
В "черный" список вошли:
– Тувалу;
– Сьерра-Леоне;
– Танзания;
– Белиз;
– Молдова;
– Коморские острова;
– Того;
– Камерун;
– Албания.
Обновленные списки вступят в силу с 1 июля 2021 года.
Напомним, в ноябре 2019 года танкер Delfi под флагом Молдовы, который сорвался с якоря и дрейфовал в районе Одессы, сел на мель.
Спустя 10 месяцев танкер наконец-то удалось убрать с пляжа и отбуксировать к месту последующей утилизации в морском порту "Черноморск".