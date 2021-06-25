Транспорт 40 минут назад

Украина вышла из "черного списка" по безопасности судоходства

В общем рейтинге Украина переместилась с 65 места (8 место "черного списка") на 61 место (последнее место "серого списка")

Фото: Facebook/АМПУ Фото: Facebook/АМПУ
Фото: Facebook/АМПУ

По итогам 2020 года Украина покинула "черный список" рейтинга White, Grey & Black List (WGB List) Парижского меморандума о взаимопонимании (Paris MoU), который отражает уровень выполнения требований по безопасности судоходства.

Как говорится в пресс-релизе Paris MoU, в общем рейтинге Украина переместилась с 65 места (8 место "черного списка") на 61 место (последнее место "серого списка").

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В обновленном рейтинге представлены 70 стран. В "белый список" входят 39 государств, в "серый" — 22, в "черный" — 9.

ТОП-10 "белого" списка:

– Дания;

– Норвегия;

– Маршалловы острова;

– Бермудские острова;

– Нидерланды;

– Багамы;

– Греция;

– Сингапур;

– Каймановы острова;

– Япония.

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ТОП-10 "серого" списка:

– Эстония;

– Саудовская Аравия;

– Южная Корея;

– Индия;

– Филиппины;

– Казахстан;

– Польша;

– Кюрасао;

– Сент-Винсент и Гренадины;

– Азербайджан.

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В "черный" список вошли:

– Тувалу;

– Сьерра-Леоне;

– Танзания;

– Белиз;

– Молдова;

– Коморские острова;

– Того;

– Камерун;

– Албания.

Обновленные списки вступят в силу с 1 июля 2021 года.

Напомним, в ноябре 2019 года танкер Delfi под флагом Молдовы, который сорвался с якоря и дрейфовал в районе Одессы, сел на мель.

Спустя 10 месяцев  танкер наконец-то удалось убрать с пляжа и отбуксировать к месту последующей утилизации в морском порту "Черноморск".

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