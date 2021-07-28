Украина заново объявила тендер на строительство нового аэродрома в Днепре за 5,7 млрд грн

Госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" ("Фининпро") разорвало соглашение с компанией "Альтис-Констракшн" на строительство аэродрома международного аэропорта "Днепр" за 3949,98 млн грн и 26 июля объявило новый тендер с ожидаемой стоимостью работ 5712,6 млн грн.

Как свидетельствует информация в системе ProZorro, новый аукцион назначен на 4 октября. Конечный срок подачи предложений — 27 августа, обращаться за разъяснениями потенциальные участники могут до 17 августа.

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Напомним, что 27 января "Фининпро" провело тендер на строительство аэродрома в Днепре, выбрав победителем "Альтис-Констракшн": при ожидаемой стоимости закупки в 5698,8 млн грн компания предложила выполнить работы за 3949,98 млн грн. 15 февраля договор с "Альтис-Констракшн" был подписан.

Отметим, что кроме нее в тендере участвовали "Путевое строительство "Альтком" (предложила 3949,99 млн грн), "Автомагистраль-Юг" (3950 млн), "Блэк Си Консорциум" (4099 млн), "Ростдорстрой" (4388,99 млн), СМТ №8 (5575 млн) и турецкая компания Özaltin (5658 млн).

В мае Антимонопольный комитет в рамках проведения расследования о правомерности выделения государственной помощи, оказываемой Министерством инфраструктуры на проектирование и строительство аэродрома в Днепре, решил ее приостановить. Однако в начале июля АМКУ эту госпомощь все же разблокировал.

Напомним, ранее СМИ писали, что даже спустя два месяца после победы "Альтис-Констракшн" на тендере работы на объекте не велись, что означало, что построить к 2023 году обещанную президентом Владимиром Зеленским новую ВПП в Днепре не удастся.

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