Экономика 40 минут назад

Эксперт: Нардеп Демченко врет президенту о строительстве аэропорта на Днепропетровщине

Политолог считает, что депутат выслуживается перед президентом

Эксперт: Нардеп Демченко врет президенту о строительстве аэропорта на Днепропетровщине Эксперт: Нардеп Демченко врет президенту о строительстве аэропорта на Днепропетровщине

Депутат партии "Слуга народа" Сергей Демченко прикрывает бездействие компании, выигравшей тендер на строительство нового аэропорта в Днепропетровской области, и врет президенту. Об этом заявил политолог Алексей Голобуцкий.

"Депутат от "слуг" Сергей Демченко так хотел выслужиться перед президентом, что решил похвастаться тем, как он "строит" аэропорт в Днепропетровской области. Но, к сожалению, этим хвастовством он банально обманывает как Зеленского, так и жителей родной для президента Днепропетровщины, которые верят в то, что уже скоро у них появится новый аэропорт", — комментирует политолог.

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По его словам, на самом деле ситуация другая: никаких работ на объекте не ведут. "АЛЬТИС-КОНСТРАКШН", выигравшая тендер на строительство, не имеет опыта таких работ, о чем известно Антимонопольному комитету.

"Однако Демченко на своей личной странице в Facebook продолжает рассказывать о "круглосуточной работе". Кажется, что таким образом он или издевается, или держит людей за откровенных дураков", — говорит эксперт.

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Голобуцкий также обнародовал фотографии местных СМИ, на которых зафиксировано реальное положение дел.

"Поэтому похоже, что самолеты еще не скоро будут садиться в новом аэропорту Днепра, потому что депутат Демченко продолжает сидеть на зарплате в фирме-прокладке "АЛЬТИС", втирать очки всем вокруг и пиариться на фоне еле начатых строительных работ", — констатирует он.

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