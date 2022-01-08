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Украинский стартап по производству IoT решений для умного дома OMO готовится к выходу на рынок США
Украинский стартап OMO, специализирующийся на решениях для “умного дома” готовится выходить на рынок США — в стране IoT и Smart Home пользуется спросом, но готовых решений не хватает
Украинский стартап OMO, специализирующийся на IoT решениях для многоквартирных домов готовится покорять американский рынок. Об этом у себя на Facebook написал его сооснователь Вадим Сидоренко.
Также он сообщает, что у американских заказчиков есть спрос на IoT решения, которые выходят за пределы квартиры.
«Это даёт теоретическую основу для выхода в США с нашим продуктом. Теперь едем в Los Angeles на конкретные встречи, чтоб перейти от теории к практике», — подчеркивает сооснователь проекта.Подписывайтесь на наш Telegram канал
Напомним, 3 декабря украинский стартап для музыкальных и видеопродакшенов Pibox привлек $400 тысяч инвестиций и попал в Techstars Torontу. С помощью Pibox пользователь может загружать медиафайлы, вокруг них строить коммуникацию и ставить задачи, связанные с редактированием этих файлов. Также в облачной платформе можно создавать проекты и добавлять участников.