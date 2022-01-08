Украинский стартап по производству IoT решений для умного дома OMO готовится к выходу на рынок США

Украинский стартап OMO, специализирующийся на решениях для “умного дома” готовится выходить на рынок США — в стране IoT и Smart Home пользуется спросом, но готовых решений не хватает

Украинский стартап OMO, специализирующийся на IoT решениях для многоквартирных домов готовится покорять американский рынок. Об этом у себя на Facebook написал его сооснователь Вадим Сидоренко.

«Можно с уверенностью сказать что тема IoT и Smart Home пользуется спросом. Но вот готовых решений как-то не хватало. Большинство представленного было или прототипы или часть IoT конструктора», — отметил Сидоренко. Вадим Сидоренко Сооснователь стартапа OMO

Также он сообщает, что у американских заказчиков есть спрос на IoT решения, которые выходят за пределы квартиры.

«Это даёт теоретическую основу для выхода в США с нашим продуктом. Теперь едем в Los Angeles на конкретные встречи, чтоб перейти от теории к практике», — подчеркивает сооснователь проекта.

Напомним, 3 декабря украинский стартап для музыкальных и видеопродакшенов Pibox привлек $400 тысяч инвестиций и попал в Techstars Torontу. С помощью Pibox пользователь может загружать медиафайлы, вокруг них строить коммуникацию и ставить задачи, связанные с редактированием этих файлов. Также в облачной платформе можно создавать проекты и добавлять участников.